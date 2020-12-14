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蔡英文出席靈鷲山水陸法會　心道法師贈「扭轉乾坤花好月圓」墨寶

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▲蔡英文出席靈鷲山水陸法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）　

▲心道法師致贈「扭轉乾坤、花好月圓」墨寶給總統蔡英文。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文14日晚間抵桃園巨蛋，出席靈鷲山第27屆水陸空大法會「幽冥戒」佛事，在莊嚴殊勝的內壇聖殿與靈鷲山開山住持心道法師一起供燈，虔誠地為全民讀誦祝禱文，祈願十方諸佛菩薩、龍天護法加持，讓疫情消弭，台灣平安，世界和平。

▲蔡英文出席靈鷲山水陸法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）　

▲蔡英文出席靈鷲山水陸法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）　

心道法師特別致贈2021辛丑牛年墨寶「扭轉乾坤、花好月圓」給蔡英文總統。他說，水陸法會是個可以懺悔過去、現在和未來的地方，不管是有心的、無心的過失，都要誠心地懺悔。特別是今年新冠疫情肆虐全球，期許各界持續做好基本防疫工作，以「心安」跟「好心」來面對後疫情時代。也希望大家重新反思自己過去的習性，從懺悔做起，多祈福、多祈願，透過慈悲心、憐憫心、愛心化解對立，用正念、善業做生命和平的事，增進心靈的免疫力。

▲蔡英文出席靈鷲山水陸法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）　

靈鷲山開山37年來，每年都會啟建水陸法會，今年因場地維修及疫情影響，延至12月於9日至16日在桃園巨蛋啟建，卻是歲末一帖撫慰心靈的良藥，並首度採取網路直播，服務海內外無法到場的信眾。

▲蔡英文出席靈鷲山水陸法會。（圖／靈鷲山佛教教團提供）　

▲靈鷲山第27屆水陸空大法會「幽冥戒」佛事。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

陪同蔡英文參加水陸法會的人士有：監察院長陳菊、桃園市長鄭文燦、立法院秘書長林志嘉、立委湯蕙禎、鄭運鵬、監委趙永清、王幼玲、蘇麗瓊、賴鼎銘、行政院教育部體育署會委員陳雨鑫、桃園市民政局長陳靜航、體育局長莊佳佳、桃園市警察局長陳國進、靈鷲山全球榮譽董事會總會長陳進財、靈鷲山護法會副總會長何語、中華投資公司董事長李瑞倉、台鹽實業股份有限公司總經理吳旭慧等人。

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