民進黨線上票選十大假訊息　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

▲民進黨舉辦「2020十大假訊息」票選活動。（圖／民進黨Line官方帳號）



記者陶本和／台北報導

針對台灣社會近年遭受假訊息、謠言的騷擾，民進黨日前在IG上募集「最讓你印象深刻的假訊息」，14日從中挑出20則，舉行票選活動，邀請網友投票選出「2020年度十大假訊息」，結果預計18日會公布於民進黨Line官方帳號。

總統蔡英文日前以黨主席身份在亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）第13屆大會開幕致詞時，以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題進行英文演講，分享以「台灣模式」對抗假訊息的經驗。

在演講中，蔡英文指出，網路的可及性允許威權力量制訂出更加精密的戰略，並利用民主制度的開放性來達成特定目的和利益；她認為，假訊息儼然已成為這些威權勢力的基本手段，這對世界各地的民主國家構成了重大威脅。而台灣則是站在此種攻擊的最前線。

面對台灣近年遭逢假訊息的襲擊，民進黨日前也透過IG帳號，在網路上募集上百條「最讓你印象深刻的假訊息」；14日則從中挑出20則進行票選活動，要讓網友選出「2020年度十大假訊息」。

在選項方面，民進黨的票選活動分為「來自境外影響國安的錯假訊息」與「來自境內影響內政的錯假訊息」。

首先，在境外的假訊息方面所挑出的內容，包括中國網軍亂台PO免費領口罩假公文、散布F-16飛官投誠、統促黨主委涉收中國13萬轉發小英「假博士」新聞、蔡英文大啖蝙蝠湯等。

境內錯假訊息方面的內容，則有衛生紙搶購潮、國民黨「假影片」被國際動保團體打臉、蔡政府開會吃7000元便當、鼓動囤糧提光存款、舊式身分證不得投票、桃園將封城等。

▼民進黨舉辦「2020十大假訊息」票選活動。（圖／民進黨Line官方帳號）

