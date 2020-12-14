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屏東家扶中心「謎霠·藍晒一日營」　燒腦趣味密室逃脫探險

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▲▼屏東家扶中心帶領志工隊一起辦理「謎霠·藍晒一日營。」（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶中心帶領志工隊一起辦理「謎霠·藍晒一日營。」（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶展愛志工隊13日假家扶中心舉辦『屏展謎霠•藍晒』一日營，20位志工帶領家扶中心受扶助國、高中學生共65人，展開一趟燒腦又有趣的一日密室逃脫探險。

屏東家扶展愛志工隊將一日營活動結合學校的課程，讓數學、英文，藉由故事引導，再將密室逃脫益智遊戲融入活動中，提升家扶扶助學生各面向的思考能力，包含記憶、理解、統整、觀察、推理，並將實驗操作連結藝術文創，進行藍晒體驗，培養家扶扶助國、高中學生用不同方式學習，讓學生們可以大膽創意，拓展其視野。

▲▼屏東家扶中心帶領志工隊一起辦理「謎霠·藍晒一日營。」（圖／屏東家扶中心提供）

▲參與活動的孩子將感光顏料塗在水彩紙上。（圖／屏東家扶中心提供）

志工隊強調，這次活動不同以往，對展愛隊志工是一大挑戰，很多志工第一次參與密室逃脫與藍晒，除了協助設計外，也實際體驗，發揮「學中做，做中學」之精神，不僅僅活動帶領，更打開志工們眼界，提升活動帶領的能力，也貼近時下流行的休閒娛樂。

住在內埔就讀國三的小鑫，聽到家扶中心要辦理密室逃脫活動馬上跟社工員報名，內向的小鑫在活動中跟著隊員一起解謎。小鑫說這是他第一次參加密室逃脫，有些題目真的很難，簡單到一個圖形剪下一個邊、移動位置，就代表不同圖像意義，讓自己有不同面向的思考，過程中也讓自己學習到要相信隊員，當大家一起解出謎底時，全隊一起歡呼那種感覺真的很棒。

▲▼屏東家扶中心帶領志工隊一起辦理「謎霠·藍晒一日營。」（圖／屏東家扶中心提供）

▲參加活動的孩子仔細看線索，聯想和題目的關聯。（圖／屏東家扶中心提供）

屏東展愛志工隊，成立至今37年，志工成員來自社區民眾，這群老中青及少年各有所長，以取之社會、回饋於社會的心來投入志工服務。「炙熱的陽光」、「看見孩子的笑容」，一直是屏東展愛志工隊夥伴勇往直前的動力，對於志工們來說，服務並不怕髒、忙、辛苦，只怕沒事做，希望這樣的氣氛，可以一直持續下去，希望有志參與志願服務的人，可以一起加入屏展這個大家庭，與我們一起為有需要的家庭提供服務！

 
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