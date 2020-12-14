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台南市廟會活動污染　環保局鐵了心採最高額度重罰12萬元

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▲六合境福德爺廟12月13日遶境活動，持續施放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染、未在規定時間恢復環境整潔，民怨四起，環保局重罰12萬元。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲六合境福德爺廟12月13日遶境活動，持續施放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染、未在規定時間恢復環境整潔，民怨四起，環保局重罰12萬元。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

六合境福德爺廟12月13日遶境活動，過程中持續施放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染、未在規定時間恢復環境整潔，民怨四起，環保局表示，活動前市府已召開協調會宣導廟會公約，但活動過程極不理想，既違反空氣污染防制法，又違反台南市環境清潔自治條例，環保局只好採最高額度重罰，兩項違規共計會罰12萬元。

▲六合境福德爺廟12月13日遶境活動，持續施放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染、未在規定時間恢復環境整潔，民怨四起，環保局重罰12萬元。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，台南市廟宇多，廟會活動多，早年燃放大量爆竹，增添熱鬧，但時代已經不同，民眾重視生活品質，大量施放爆竹煙火帶來的空污、炮屑等已形成環境污染，廟會活動請減少燃放爆竹煙火，並隨行清理環境，以免引起廣大民怨並遭重罰。

環保局表示，為維護廟會活動期間的環境品質，環保局除配合市府執行跨局處聯合稽查外，也將派人員稽巡查，並輔以微型感測器、空氣盒子及空拍機進行空拍監測蒐證。

▲六合境福德爺廟12月13日遶境活動，持續施放爆竹煙火，造成嚴重空氣污染、未在規定時間恢復環境整潔，民怨四起，環保局重罰12萬元。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區13日廟會遶境活動，燃放爆竹煙造成嚴重空氣污染，且炮屑垃圾未於活動後2小時完成清除，主辦單位管理不當，且為連續性污染，影響重大。環保局依違反空氣污染防制法第32條第1項及臺南市環境清潔自治條例第5條規定告發處分，並依法條最高罰鍰額度分別各處新台幣10萬元及2萬元，共計開罰新台幣12萬元。

環保局亦籲請市民朋友若發現廟會活動造成空氣污染、噪音擾民及環境髒亂等環境公害情事時，可立即撥打公害陳情專線：0800066666，環保局除聯繫在場隨行人員加強輔導、蒐證外，將立即派員前往查處，依法處分。

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