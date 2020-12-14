飯店大亨欠稅305萬限制出境　為探大陸病母「無奈」繳清又遇疫情

▲焦經國因欠稅305萬遭台北分署限制出境，繳清後卻仍因疫情無法出國，相當無奈。（圖／翻攝google map）

記者羅志華／台北報導

高雄「皇家尊龍大酒店」董座焦經國，於2020年初想探望在大陸生病的母親，卻因欠稅305萬，遭執行署台北分署限制出境，最後以現金100多萬、價值200多萬飯店股票抵繳才解除；焦經國受訪表示，家人間的金流被國稅局認定贈與課稅相當無奈，「繳了錢又碰上新冠肺炎疫情，最後大陸也沒去成」。

台北分署指出，焦經國2011年間將名下股票轉給家人，遭國稅局認定是贈與，需繳納262萬元稅金，後來因為沒繳稅移送執行署，本金加利息共305萬餘元，焦經國經多次通知仍不到場說明，強調是被國稅局強行課稅，台北分署便於2018年間將他限制出境，直到2020年初，焦經國為探望在大陸的病母，要求解除限制出境，並在協商後，以現金及股票繳稅才解除。

焦經國受訪表示，他當時將名下飯店、建設公司股票過到家人名下，對方也將錢匯至帳戶、雙方形同買賣，不料國稅局竟以焦經國曾匯錢到家人戶頭，認定家人買股的錢，其實也是焦經國出的，將此股權轉讓視為贈與並課稅，他相當無奈地說，與家人10多年間都有金錢往來，家人買股的錢，未必就是他匯的那筆，即使繳了錢，最後也因疫情留在台灣，所幸母親的病情有了好轉，「但家人還是得在身邊」。

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