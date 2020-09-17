大尾菜販管收！逃稅1.39億喊窮　被抓到舉家移民還匯出美金230萬

記者劉昌松／台北報導

新北市傅姓菜販，因未經核准，做起蔬果中盤生意，6年逃漏營業稅和罰款合計1.39億元，卻在遭追繳後，結束營業喊窮，行政執行署台北分署查出，傅男早就偷偷用旅行支票等方式，匯了美金230萬元(台幣逾6700萬元)出國，再轉匯回台灣人頭帳戶，作為生活開銷，經向法院申請核准，17日將他移送管收。

▲傅姓菜販未經核准當起中盤商，6年營業額超過5億元，欠稅帶罰1.39億元。（示意圖／記者姜國輝攝）

50多歲的傅姓菜販從2000年9月起至2006年8月間，未經許可，在新北市新店區黎明路販售蔬果，銷售額合計高達5億8917萬元，稅捐機關發現後，追繳營業稅及罰鍰、營利事業所得稅、綜合所得稅及罰鍰，累計超過1.39億元，國稅局催繳不成，移送行政執行署台北分署執行。

台北分署執行調查時，傅男的蔬果行已經結束營業，並舉家移民美國，但傅男到2009年為止，已經陸續用匯票、旅行支票等方式，匯款230萬餘美元到美國的人頭帳戶，然後再匯回在台灣的哥哥戶頭，作為傅男自己日常生活開銷之用，涉嫌規避政府追查財產。

▲執行官持法院裁定將傅姓菜販(牛仔褲)送進台北看守所進行管收。（圖／行政執行署台北分署提供）

台北分署2019年初就以傅男疑似處分、隱匿可供執行財產等事由，向法院申請管收，但遭台北地院駁回，分署持續抗告，經最高法院2度發回，高院9月14自維裁定准予管收，台北分署執行官17日將赴男拘提到案，隨即送台北看守所附設管收所執行，等待傅男提出具體清償方案。

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