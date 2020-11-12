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快訊／匯80萬助朱雪璋偷渡！老婆籌不出10萬保金改2萬　船東收押

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▲▼朱雪璋斷腳筋案開庭，強調自己「已經覺悟了。」但對方的要求認為居心剖測。妻子也低調出庭。（圖／記者楊佩琪攝）

▲朱雪璋犯重傷害罪判刑定讞後逃亡大陸，現在已被遣返服刑。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳、黃宥寧／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋，因設局斷人腳筋，被依重傷害罪判刑6年定讞後，潛逃大陸到9月才被遣返回台入監，台北市刑大日前秘密提訊朱調查，發現金門王姓男子仲介溫姓船東協助朱偷渡，12日發動拘捕行動，除已遭收押的溫姓船東外，朱妻吳珮樺和徒弟黃琮元等5人，分別因匯生活費80萬元給朱，遭台北、金門地檢署諭令5萬到15萬元交保，其中朱妻4小時籌不到10萬保金，改2萬交保。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與綽號「深海閻王」的王毓霖在2016年2月間相約比武，朱卻在道館埋伏20多人，關燈偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱企圖搭機離台，但因被註記「限制出境出海」遭攔下，之後人間蒸發。

▲▼朱雪璋妻子吳珮樺 。（圖／記者羅志華攝）

▲朱雪璋妻子吳珮樺涉嫌匯錢資助朱在大陸生活，但否認幫忙打卡製造人在台灣假象。（圖／記者羅志華攝）

北檢正式對朱發布通緝後，朱卻突然在臉書打卡，佯裝人在三峽掃墓，但實際上已經偷渡到對岸，檢警掌握行蹤後，9月透過「兩岸共打」模式，將朱遣返回台，隨即發監執行。

檢警追查，朱雖然被限制出境出海，卻疑似跑到金門，透過當地王姓男子仲介，在溫姓船東協助下偷渡到對岸，之後由朱妻吳珮樺透過徒弟黃琮元、友人陳希勤協助，找到從事地下匯兌何姓女子，陸續匯款超過80萬元讓朱在大陸生活開銷。

▲▼涉嫌幫朱雪璋偷渡匯錢的徒弟黃琮元。（圖／記者黃宥寧攝）

▲朱雪璋徒弟黃琮元同樣涉嫌藏匿人犯被諭令8萬元交保。（圖／記者黃宥寧攝）

案經台北市刑大、金湖分局蒐證完畢，11日、12日由台北地檢署、金門地檢署指揮展開拘捕行動，其中朱妻吳珮樺和徒弟、友人因涉嫌匯款資助通緝犯，被依藏匿人犯、違反《入出國及移民法》等罪，移送台北地檢署，王姓仲介和地下匯兌業者何女被移送金門地檢署，5人都坦承相關犯行，但都否認幫朱雪璋打卡製造為逃亡假象，訊後各以5萬到15萬元不等交保，至於船東溫姓男子因另案正由高雄地檢署羈押中。

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