新北外公看電視「猥褻外孫女」！她課後寫感想曝獸行…班導師嚇壞

▲女學生上完課程寫感想時，意外揭露外公猥褻獸行。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名外公竟趁著外孫女洗完澡，與他在房間內看電視時，多次違反孫女的意願伸手撫摸對方胸部，行徑相當惡劣！事後外孫女告知學校老師後，獸行才因此曝光。法院審理後，依2個對未滿14歲女子強制猥褻罪將他判刑3年10月。可上訴。

回顧整起事件發生經過，這名外公2018、2019年間趁著外孫女妍妍（化名）洗完澡，待在他房間內看電視時，竟多次出手伸進妍妍的睡衣內撫摸胸部。事後妍妍在學校課程表單上抒發感想，班導師驚知此事隨即通報校方，妍妍才在社工的陪同下前往警局製作筆錄。

對此，妍妍外公矢口否認有對外孫女強制猥褻，稱是家中有了新生兒，妍妍覺得受到冷落，因此有怨言，才會誣賴他；妍妍外公辯護律師則稱，妍妍供述前後不一，且日記內沒有紀錄遭外公猥褻的過程，反倒記下其他開心事項，難以認定她有遭到猥褻。

但法官認為，妍妍事發時年幼，理解以及表達能力都未臻成熟，人的記憶也有限，不能期待她的1年8個月後的證詞能毫無混淆，且勘驗各項事證後發現，妍妍也沒有誣陷外公的動機，雖然曾向外公道歉，但原因可能是她在課程表單上抒發情緒卻引起軒然大波，讓她感到相當不安等情況。

心理諮商師也出庭作證，剛開始妍妍對外公的感覺很矛盾，「她覺得外公是對她最好的人，與外公的感情很好，但妍妍也因揭露這樣的事情害到外公，她很矛盾，不想害外公」。法院審理後，不採信外公的說詞，最後依照2個對未滿14歲女子范強制猥褻罪，各判外公有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。