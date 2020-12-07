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「折成ㄑ字型」性侵…新北整復師洗腦：我專業的　被害人暴增至7女

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▲▼林姓整復師遭控猥褻、性侵女顧客，被害者爆增至7人。（圖／翻攝自我是三峽人）

▲林姓整復師遭控猥褻、性侵女顧客，被害者爆增至7人。（圖／翻攝自我是三峽人）

記者陳豐德／新北報導

勇敢站出來！新北三峽的一名林姓整復師，涉嫌在按摩期間把人折成「ㄑ字型」後猥褻、性侵，其中一名少婦被洗腦後還受害2次，事後崩潰向丈夫痛哭求，新北地檢署依機會猥褻及性交罪嫌將林男起訴。不料雪球越滾越大，被害人組成群組後，近日又有2名女子至三峽分局，陳述犯案手法如出一轍，另有2名被害人尚未完成筆錄，警方也呼籲被害人要勇於報案。

林男以「ＯＯ卡美日式整復體態調整」工作室之名製作名片，在三峽地方社團宣傳，聲稱能治療下盤浮脹、經期不順、手腳痠麻、坐骨神經等問題，名片上還附有本人的清秀形象照，吸引三峽在地許多年輕女子上門治療，沒想到這卻是被害人夢魘的開端。

一名37歲少婦去年2月底上門求診，林男說了一句「妳的胸部有點下垂」，未經少婦同意開始觸碰下體，結束猥褻後又以「需要在一段時間內密集調整」等言語洗腦，少婦半信半疑下過了4天二度上門。這次林男放大尺度，竟揉捏少婦乳房，另隻手伸進褲縫，摩擦陰部兩側，少婦當下說：「好害羞，沒有客人這樣跟你反應嗎？」林男以專業術語帶過後，把少婦折成ㄑ字型，用手猥褻性侵。少婦回家後越想越不對勁，凌晨叫醒丈夫並哭訴，由丈夫陪同報警。

起訴書也指出，同年6月，一名身材姣好的31歲女子上門（化名B女），林男按摩背部時撐開她的臀部，再趁機把手伸進衣縫搓揉胸部，B女問「一定要伸進去嗎？」林男再次以專業術語塘塞，再度伸出狼爪。

另名C女則表示去年也是找林男按摩，結果雙腳被折起來，外陰部遭林男的食指、中指來回搓揉猥褻至少5下，B、C兩人在網路上相約報警，揭開林男的真面目。偵訊時林男否認猥褻、性侵的行為，只承認有讓被害者換上他給的寬鬆衣褲，但3名被害人指證歷歷，因此檢察官依「利用權勢性交或猥褻罪」起訴林男，目前林男仍被羈押當中。

經新聞報導後，林男事蹟在地方社團發酵，有民眾驚訝地說「有人問推拿按摩時，很常有人積極推薦他耶」、「不知道多少人受害」。據了解，由於被害人有群組彼此聯繫，目前又有２名女子向林男提告，另有２人尚未完成筆錄程序，警方呼籲被害人應勇敢站出來揭發惡行，全案由新北地檢署檢察官偵辦當中。

▼林姓整復師涉嫌在按摩時伸出狼爪遭起訴。（示意圖／達志影像）

捏腳。腳底按摩。（圖／示意圖／達志影像）

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