iPhone 12搶翻！日本3C行員工卻列「2大缺點」提醒：不要馬上買

▲日本一名資深電器行店員表示，目前還不是下手iPhone 12的好時機。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

蘋果最新款的手機iPhone 12日前正式發售，吸引大批果粉爭相搶購，如今日本卻有一名在電器行任職十多年的資深店員直言，目前不推薦消費者馬上入手最新款iPhone 12。這名資深的員工分析了2大理由，其中包含與上一代的機型沒有太大的差異、目前5G環境還未成熟等，引發網友熱議。

在電器行工作十多年的鈴木（スズキ）日前在日媒《日刊SPA！》發表「電器行店員告訴你不用急著買iPhone12的理由」一文。這名曾經手多項3C電器銷售的業界專家表示，每次只要有新款iPhone上市，都是3C界的一大盛事，而這次在iPhone 12開賣時他也協助了相關出貨作業。

▲鈴木認為，蘋果iPhone 12在拍照功能上，與前一代沒有「顯著差異」。（圖／路透社）



鈴木表示，iPhone 11搭載了夜間攝影模式，與前一代相比，在拍攝夜景上有了很大的進步，作為第一線的銷售人員，能夠很明顯感受到顧客們的驚豔。然而iPhone 12雖然在照相功能上也有升級，但卻沒有當初iPhone X進階到iPhone11的巨大差異。如果是使用iPhone11的人基本上沒有必要特地換成iPhone 12。

iPhone 12系列另一個主打的功能便是支援5G，然而鈴木也表示，雖然5G的速度的確與4G差很多，但是目前5G環境尚未發展成熟，在東京也只有新宿、涉谷以及池袋等主要車站附近有提供這個環境，因此即使現在換新iPhone也感受不到多大的差異。

鈴木也提醒，許多人都在等新款iPhone上市後iPhone11會降價，但老實說舊機型何時降價，連這些在第一線銷售的店員們也不會知道，因此一直苦苦等待降價恐怕不是一個好選擇。不過他也提醒，目前中古iPhone市場有許多狀況良好的手機，有些幾乎沒有使用過，電池的狀態也不錯，也不失為一個可以參考的選項。

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