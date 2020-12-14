蘋果「填充液鏡片」技術　讓眼鏡族使用VR虛擬裝置更方便！

▲蘋果擬使用流體專利，改變鏡頭形狀以改善用戶的視覺體驗。（圖／LAMANZANAMORDIDA）

記者吳珍儀／綜合報導

使用虛擬實境（VR）時，為了讓用戶能夠看清楚虛擬內容，通常顯示器都會非常靠近使用者的眼睛，這樣的距離使眼睛難以長時間聚焦。且在某些情況下，例如用戶有配戴眼鏡時，就要摘下眼鏡才能戴上耳機，用戶很可能因此看不清楚畫面。

因此，VR頭戴顯示器廠商通常會使用位於眼睛和螢幕之間的光學鏡頭，來調整焦距。雖然焦距是相對瑣碎的問題，但要改善卻必須更換整個鏡頭，且每換一個人使用，就必須更換鏡片。相當不切實際。

為了改善此問題，蘋果公司在「帶有可調透鏡的電子設備」的專利中提到，使用單透鏡系統可以減輕透鏡選擇及切換的問題。利用流體和壓力來快速調整可延展性的鏡頭。

簡單來說，App提出的構思是圍繞中心流體腔室的一系列透鏡組件，這些透鏡組件可以通過連接的泵和儲液器進行充氣和排空。將液體推入腔室會增加其體積，將連接的鏡頭推出或使其彎曲。如此一來，不論用戶是否久盯螢幕或是近視，都能看清楚虛擬實境中呈現的畫面。

雖然這樣人性化的設計相當具有巧思，但其實蘋果每週都會提交大量專利申請，不能保證這些想法真的會出現在未來的產品中。不過已有傳聞指出，蘋果正在研發具有擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的頭戴式裝置，可能將這款智能眼鏡暫定名為「Apple Glasses」。