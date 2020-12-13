馬英九駁蘇揆「貿易報復說」　政院經貿辦反擊：肉品標萊劑恐涉歧視

▲前總統馬英九。（圖／記者楊蕓攝）

記者蕭羽耘／台北報導

關於肉品標示萊劑一事，前總統馬英九13日批評，政府現在就是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價。對此，行政院經貿談判辦公室回應，若以健康為理由要標示萊劑，同樣地，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

萊豬將在明年開放，行政院長蘇貞昌12日表示，樂見進口商宣示不進口萊豬，但政府不能用法律設定貿易門檻，要求符合國際標準的肉品要有怎樣的標示，否則會遭他國貿易報復。此言遭馬英九13日受訪時批評，根本沒這回事，政府現在就是找一切理由討好美國人，以台灣人的健康作為代價，直呼「這是很可惡的，不可原諒。」

對此，行政院經貿辦13日表示，國際貿易法無論是引用TBT，或是SPS規章，都是以國際科學證據和標準為主要依據，多數食品殘留物，例如抗生素、荷爾蒙等，都有國際殘留標準，因此全世界都沒有強制標示殘留物的法規。

行政院經貿辦說，若以健康為理由要標示萊劑，同樣地，為何台灣不標示其他殘留物，只標示萊劑？為什麼牛肉當初不用標，現在豬肉要標？都會涉及最基本的歧視問題，當然會引起貿易法紛爭。

行政院經貿辦指出，違反國際貿易法，如果進入訴訟程序，這會相當消耗成本，我國必須衡量是否真的有勝算？如果輸的話，我國又會受到什麽制裁？是不是需要花這個成本？當本案進入訴訟前，由於世界各國都沒有這樣的作法，各國會怎麼樣看待台灣？

行政院經貿辦說明，馬政府時期的衛福部曾經針對標示萊牛提出相同的觀點，可見無論兩黨執政，專業文官都有相同的理解和共識，貿易需建立在理性務實之上，實在不應有太多政黨政治利益思考，並煽動人民與之起舞。