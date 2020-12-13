南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

▲南韓新冠單日新增確診突破1千，為疫情以來最大危機。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在冬季進入第3波全國性大流行後，疫情急轉直下，今（12）日更是通報1030人確診，創下今年1月20日出現首宗確診者以來最高紀錄。對此，總統文在寅於下午3時緊急召開會議，強調提升防疫層級至第3階段乃是最後的手段，一旦防疫當局認為提升防疫層級無可避免，應可立即實施。

根據南韓政府定義，一旦疫情進入全國性大流行階段，且隨著患者激增造成醫療體系瀕臨崩潰危機，則可適用提升社交距離防疫至第3階段，高達50多萬間店家與設施必須停止營業，在社會與經濟層面上迎來巨大衝擊、損害。

▲文在寅緊急主持會議，稱此波疫情為最關鍵致命的危機。（資料照／CFP）

根據《韓聯社》報導，文在寅時隔10個多月主持中央災難安全對策本部會議，他稱此波疫情為新冠肺炎傳入南韓後最關鍵、致命的危機，必須儘速動員全國上下的防疫能量，「隨著儘速擴大實施篩檢範圍，雖恐造成確診者持續增加，卻是能在最短時間內能揪出確診者，進而斬斷感染源的最佳方法。」

報導分析，在進入第3波疫情時的初期，防疫當局雖將首都圈防疫層級提升至第2.5階段、其他地區提升為第2階段，然而南韓政府欲同時抓住經濟、防疫「兩隻兔子」，如此態度使得防疫措施最終落於亡羊補牢，加上現下已進入冬季，氣溫與濕度降低有利病毒生存繁衍，且室內空間更難以通風，慢半拍的防疫態度自然無法追趕上阻止病毒擴散的速度。

▲南韓防疫當局擴大篩檢力度，極力揪出確診者。（圖／路透社）

高麗大學九老醫院教授金宇柱（김우주）接受電訪時表示，「政府當初太著急於調降防疫層級，加上之後將原本3個階段的防疫措施標準細分為5個階段。在每逢危機時錯失最佳防疫時機，就算日後調升至第3階段，恐怕在防疫上也難以見效。」

根據中央事故收拾本部13日統計，首都圈目前高達580名確診者在家等待安排住院病房、或是生活治療中心床位。對此，京畿道知事李在明（이재명）在臉書上表示，新冠肺炎防疫等同於準作戰狀態，在病床嚴重不足情況下，已計畫將京畿道某大學的宿舍安排為緊急病房。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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