俊逸「歲末有愛」暨北區社造成果嘉年華會　送愛澎湖支持惠民醫院重建

▲「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在台南市小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及北區社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由俊逸慈善基金會、台南市北區區公所主辦，俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、南善武農社區等單位合辦的「第14屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，於13日上午10時至下午4時在台南市小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及北區社區營造的多元風貌。

舞台區32個不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。開幕式中俊逸慈善基金會為送愛澎湖支持「惠民醫院重建計畫」，幫助澎湖建立更完善的老人照護醫療體系，由董事長李明威代表捐贈新台幣25萬元給澎湖惠民醫院，由天主教台南教區主教林吉男代表接受。應邀出席開幕式的台南市市長黃偉哲、文化局局長葉澤山也肯定勝利之聲廣播公司及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。

俊逸慈善基金會董事長同時也是勝利之聲廣播公司董事長李明威表示，勝利「馬公台AM756」長期深耕澎湖，與澎湖鄉親的生活有密切聯結，而台南市澎湖同鄉會也長期與基金會合作「歲末有愛嘉年華會」等公益慈善活動。以「站在最需要的地方」自許，本於取之社會用之社會之人文關懷精神，此次得知「澎湖惠民醫院重建募款計畫」，義不容辭的加入，希望能拋磚引玉幫助澎湖建立更完善的老人照護醫療體系。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示， 該會自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華，至今邁入第14屆，每年都獲得許多單位大力支持，感謝北區區公所、南善武農社區、臺南市澎湖同鄉會等單位對本會的支持與協助。在各界的合作之下，推出80個攤位，另有14個網路人氣美食、文創攤位共同響應公益行動，透過打卡按讚送現場攤位好禮的活動，帶動人潮來做公益吃美食；此次共計有7百份打卡禮，其中包括古寶無患子防疫相關產品及台南網路人氣名店美食等。

▲台南市交警大隊在現場設置體驗區，讓民眾體驗車禍時汽車翻滾的情況，建立交安觀念。

而在南善武農社區的號召下，再度結合復古車車友共同響應公益行動，車友駕駛古董愛車到現場參與展示，加碼展出早期農村時代懷舊街景、屋台餐車販售「南善心裡麵」等多樣經典美食。另首度連結遠東科技大學休閒運動管理系及台灣好動健康促進協會合作，邀請幼教體能老師蔡宗緯合辦「小鐵人「YA」市！運動會」，希望能夠讓孩子暫時遠離3C，一同到戶外跑跑跳跳；現場還有免費的肩頸撥筋紓壓，讓民眾有看、有玩、有吃又有拿，還能了解非營利組織的多元風貌。

今年再度連結北區區公所合辦社造成果展，活動當天邀集了北區特色社區，包含正覺社區、勝安社區、中樓社區、華德社區、振興社區等6個社區，在現場展示社區特色及社造成果，公所另外有與樹谷基金會及大港國小產官學跨域合作的「食農教育」成果、與台南大學合作的社區資源調查、與台南二中合作的工作坊木作成果、與成大USR計畫團隊合作的「鎮北好神文創桌遊」等等展示。

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