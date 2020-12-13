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陝西也有大貓熊！　與四川老鄉「30萬年不來往」

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▲▼四川、秦嶺大貓熊長不一樣。（圖／翻攝 央視）

▲分得出來四川、秦嶺大貓熊？（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

外界印象大貓熊只生長在四川一帶，實際上陝西秦嶺也有大貓熊，兩個品種不一樣。近日央視節目特地介紹兩種貓熊樣貌，節目主持人朱廣權也有點分不清楚。據了解，「四川大貓熊和秦嶺大貓熊其實並不太熟，已經30萬年沒有過來往了。」

央視節目一開始，朱廣權給觀眾出了一道難題，「新聞畫面兩隻大貓熊，您能看出有什麼不一樣嗎？」由於，畫面裡兩隻大貓熊實在長太像，觀眾只能分辨一隻有笑，一隻沒笑。

▲▼四川、秦嶺大貓熊長不一樣。（圖／翻攝 央視）

▲四川大貓熊個頭大；秦嶺大貓熊長頭圓嘴短。（圖／翻攝 央視）

朱廣權幽默提示，「一個是四川的，一個是陝西的，你說讓牠倆一人說句話吧，聽聽口音。」最後，答案揭曉，畫面左邊，張嘴揮手的，這是四川大貓熊；而畫面右邊的這只是陝西秦嶺大貓熊。

節目介紹，兩種大貓熊只是老家不同，而是兩個亞種。也就是說，大陸不光有大熊貓，還有兩種大熊貓。至於主要區別？四川大熊貓，頭比較大，頭型偏長，長得更像熊；而陝西秦嶺大熊貓，頭圓嘴短，長得更像貓。

▲▼四川雅安大貓熊基地。（圖／記者任以芳攝）

▲四川雅安大貓熊基地裡公貓熊。（圖／記者任以芳攝）

這種差異一般人可能注意不到，大陸貓熊教授白忠德在他的著作《大熊貓 我的秦嶺鄰居》對這種差異作出了總結。四川亞種頭大牙齒小，頭長似熊，胸部深黑色，腹部白色，下腹部毛尖黑色、毛乾白色；秦嶺亞種頭小牙齒大，頭圓像貓，但不是一般家裡養的貓，是浣熊科的小貓熊，胸部深棕，腹部棕色，下腹部毛乾白色、毛尖棕色。

根據大陸研究資了顯示，兩地貓熊同宗同源，但受到嘉陵江阻隔、人類活動的影響，5萬年前，牠們就斷往來，無法聯姻，開始各自獨立繁衍、進化的過程。DNA研究顯示，四川大貓熊和秦嶺大貓熊已經30萬年沒有過來往。

▲▼四川、秦嶺大貓熊長不一樣。（圖／翻攝 央視）

▲秦嶺貓熊以野生居多。（圖／翻攝 央視）

浙江大學生命科學院的方盛國教授也表示，根據新的動物分類學研究結果，將大貓熊分為四川亞種和秦嶺亞種，秦嶺亞種僅佔18.5%。它比其他五大山系的大貓熊更為原始，具有獨立的進化歷史，遺傳分化、形態已達到亞種分化水平。種群數量更少，棲息地更狹窄，生存情況更為瀕危。

當然，四川在大貓熊相關的宣傳方面下了很大功夫，大家想到都是四川的成都大貓熊繁育研究基地和臥龍大貓熊自然保護區，秦嶺的大貓熊知名度較低，除了宣傳少，和秦嶺大貓熊基本是野生，翻山越嶺覓食，互相撕咬爭奪配偶，這些都是在動物園裡看不到的，只有在秦嶺的深山野林，牠們才真正是一種有野性的動物。

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