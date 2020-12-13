WHO將批准3家新冠疫苗「台灣不跟進」　陳時中：還是要照程序來

▲陳時中出席國際醫療高峰會論壇，會後接受媒體堵訪。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台北醫學大學今（13）日舉辦2020北醫大六十週年校慶「國際醫療高峰會論壇」，副總統賴清德在致詞時表示，疫苗採購會採國際與國內雙軌並行。衛福部長陳時中會後接受堵訪時強調，疫苗採購有簽保密協定，「講太清楚是不利的」，但最近應該會有比較確定結果，會在記者會上跟大家報告。

陳時中表示，疫苗採購在前期談判時，還沒有完整報告，只能由專家學者先行判定，訂定談判合約，確保可以買到，一切採買都以科學證據為考量，看初期臨床前動物實驗狀況，以及一、二期臨床試驗安全性，再決定要不要買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界衛生組織（WHO）日前提到，這幾週會批准AZ、輝瑞與莫德納疫苗施打，被問到台灣批准方式是否會受影響？陳時中回應，「不會說其他國家准了我們就准」，還是會請廠商繳交臨床試驗報告與技術性資料做書面審查，之後再看市場情況，再決定是否要放行。

至於被問到疫苗保護力是否為購買數量的判斷標準？他明確表示，目前都是買方市場，上半年沒有數據可以參考，無法這麼做。不過歐美多國已經開始大量注射疫苗，未來有了相關追蹤資料，應該能有不小幫助。

最後，被問到新冠病毒若真的流感化，會不會如中研院建議，針對不同病毒株設計疫苗？陳時中回應，「流感化目前趨勢很清楚」，但現在研究指出，變異還沒有這麼大，用同一隻疫苗應該可以因應，但未來需求量可能很大，所以才要對國產疫苗積極培養。