美逾1600萬人染疫「30萬死」！疫苗分發中　估首波供290萬人施打

▲輝瑞疫苗已在美國進行分發。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國政府對輝瑞疫苗（Pfizer Inc）批准緊急授權，將於美東時間下周一（14日）開始供民眾施打；與此同時，全美累染疫人數已突破1600萬人，相當於全國人口的4.8％，死亡人數上看30萬人。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國當前累計1601萬4839人確診、29萬6977死、613萬5314人病癒、2億1352萬3802人接受篩檢。

根據路透社報導，美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研製的疫苗，已於本周日（13日）開始配送，於隔日正式在全國展開疫苗施打。美國陸軍四星上將，疫苗「神速行動」（Operation Warp Speed）最高執行長官波爾那（Gustave Perna ）表示，首波施打對象針對醫護人員與年長高風險族群，預計本月接種人數為290萬人。

▲醫護人員預先演練疫苗接種流程與注意事項。（圖／路透）

波爾那指出疫苗配送的前置作業儘管長達數個月的時間，但要對全國3.3億人進行分發與疫苗管理，仍是政府的重大挑戰，其中一個較麻煩的點在於，疫苗必須以攝氏70度以下進行保存。

「我們有很多工作要做」，波爾那說，「我們並沒有取得勝利，我們知道前方的路還會很艱辛。」

輝瑞疫苗在英國已經批准實施接種；俄羅斯此前尚未完成測試的「Sputnik V」，也早於全球搶先核准施打，直到11月才補上有效率達92%的三期試驗報告；中國則也在全國展開國產疫苗施打，並與他國簽約進行配送。

此刻世界多國仍在等待疫苗送達，全球已累計7152萬1182人染疫，160萬2163死。印度982萬6775例、14萬2628死，是僅次於美國的染疫大國，即將突破千萬確診，而巴西也將近700萬人染疫，除了土耳其與伊朗外，歐洲與拉丁美洲占據全球前17個染疫順位。