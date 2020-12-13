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人妻報仇偷吃夫「潤滑劑加辣椒」！他擠一坨衝進去...結局神展開

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▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名人妻發現老公在公司偷吃小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay，為示意圖，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

一名人妻日前表示，她發現老公在公司「偷吃小三」後決定報仇，在老公公事包裡偷帶的潤滑劑中加「朝天椒」，讓許多網友敲碗接下來的事件發展。該位人妻11日再度發文表示，她萬萬沒想到，原本所想的結局都沒有發生，老公竟然敢不戴套，擠了一坨潤滑衝進去後，導致兩個人一起嗨起來「辣翻天」。

這位人妻在「靠北婚姻2.0」裡表示，她有想像過這對狗男女的3種後果，包括「老公戴上套抹上潤滑衝進去 =對方嗨到爆」、「老公先抹潤滑在戴套=老公嗨到爆」、「對方抹自己=對方嗨到爆」。人妻再說，沒想到老公沒戴套，在對方下面擠了一坨潤滑衝進去，具當事人說當時抓空檔很心急，無法第一時間感受到辣度停止動作，導致兩人一起辣到翻天。

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▲對「無辣不歡」的人而言，辣椒有如「癮 」，完全戒不掉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻用調理機把攪得細爛的朝天椒摻進潤滑劑中。

人妻也在文內表示，她真的傻眼了，當時在公事包裡明明有看到套套，更扯的是老公居然敢不戴，「反正你也已經是過去了，我們正在談離婚，這也是為什麼我隔一段時間才能寫出後續」。文末，該名人妻表示，離婚是2個家庭的問題，有各種事情要處理，「不過我一定會堅持離婚，反正我沒小孩，我也不是那種需要依賴男人的女人，自己也有賺錢養家的能力，更何況信任這種東西，對我來說比什麼都重要」。

發文引起許多網友熱議並紛紛留言，有人表示，「這男的真的爛透」、「這樣勵志的故事一定要追一下」、「很佩服妳的心態調整，祝福妳找到真正的幸福」、「有點心酸酸的...樓主加油」、「市場辣椒大賣」。

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