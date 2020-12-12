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房仲無套毀掉她！人妻懷孕崩潰「慘被老公休了」 　展開恐怖復仇

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲張姓人妻認為小王害她婚姻破裂，又避不見面，憤而傳訊恐嚇、騷擾。（示意圖／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

張姓人妻出軌已婚李姓房仲，不料對方未戴套「射在裡面」，導致她懷孕、婚姻破裂，讓她氣得傳訊恐嚇小王「沒搞到你妻離子散，我名字倒過來寫」。基隆地院審理後，本月3日依恐嚇、誹謗判處拘役65天，緩刑2年。

判決書指出，張姓婦人與丈夫育有一子，但2015年在網路聊天室結識李姓男子，竟與對方譜出不倫戀，不僅多次發生關係，還意外懷孕，讓姦情因此曝光。事後，丈夫不滿遭戴綠帽，堅決離婚，結果張女長期看不到孩子，身心受創，罹患憂鬱症、恐慌症。

去年2月，張女決心展開報復，傳訊給李姓小王：「還是想把你當年的惡劣行為PO在各大爆料公社，讓你紅個徹底！我失去一切，你卻安然無事」、「我慢慢跟你玩，沒搞到你妻離子散，我名字給你倒過來寫」、「我死都不怕了，你覺得我會放過你嗎」、「我一定會鬧到你離職，用各種手段！」

不久後，張女在李男公司官網上留言，「貴司員工李○○先生，4年前我認識他，我們各自有家庭，我們外遇了，但李先生欺騙我他已結紮，親蜜時他內射導致我懷孕，我失去了家庭…」、「當時我跟李先生說：我要加班、無法去新店找他，結果上午我前夫就接到未顯示來電，內容說得很難聽『你老婆外遇』、『這禮拜那女人沒要過來，沒女人可幹了』」、「貴司真的要慎選員工，品德有問題的人，對待客戶會真誠嗎？」、「人才可以再培養，但破壞公司的名聲就不好了！」

基隆地院審理時，李男不願親自出庭，但仍透過意見狀發聲，請求法官判處最重2年有期徒刑，不要給予張女任何寬容。

不過，法官審酌被告無前科，是因為感情糾紛、對方一直避不見面，所以一時情緒失控，加上婚姻已經破裂、無法圓滿，犯後又有悔意，足以警惕，因此暫不執行其刑為適當，本月3日判處拘役65天，可易科罰金，緩刑2年。

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