巨乳人妻「縮胸手術失敗」…爛成十級傷殘　醫院開酸：無底洞！

▲巨乳人妻縮胸手術失敗。（圖／記翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江西南昌市一名王姓人妻因為胸部太大，多年來一直受此困擾。前段時間，她在南昌一家美容醫院做了一個縮胸手術，讓她沒想到的是，手術失敗自己竟然變十級傷殘。原來，她術後住院半個月，傷口一直不癒合，皮膚更發生了可怕變化。

據《看看新聞》報導，今年7月，王女在朋友的介紹下花費3萬（人民幣，下同）在南昌星妍美容醫院做了縮胸手術，可術後半個多月都沒出院。

王女表示，「我就感覺傷口一直好不了，我不知道是皮膚壞死了，我以為恢復就是有這麼慢，住了半個月皮膚不斷壞死，醫院就幫我把壞死的皮膚剪掉，一直好不了，就幫我轉到908醫院去。」

中國人民解放軍聯勤保障部隊第908醫院的出院診斷顯示，王女雙側乳房手術後傷口癒合不良，術後皮膚壞死，住院16天。而據王女說，因治療後傷口仍未痊癒，星妍美容醫院又安排她轉院去了上海繼續治療。

▲她慘變十級傷殘。（圖／記翻攝自看看新聞）

王女解釋，「就是傷口長皮一直長不起來，爛得好狠，上海醫生就說要植頭皮，9月8日做了植皮手術，10月9日又做了一次手術，10月17日出院，現在這裡傷口還沒好，他們醫院也要求我出院，美容醫院說我是無底洞，沒那麼多錢給我治的，說反正現在人又不會死。」

目前，王女已經暫停治療，而經過司法鑑定，她的傷殘等級達到十級。王女認為，責任在星妍美容醫院。她曾向院方索賠，但院方自稱已經為她花費12萬治療費，不願再協商賠償一事。

由於手術造成的後果，王女質疑這家醫院及手術醫生不具備相關資質。目前，王女已找到律師尋求法律幫助，經過協商，院方表示會做出一定的賠償。

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