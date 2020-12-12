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新疆吐魯番爆3無症狀感染者！陸一周3省傳出疫情

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▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸一周內3省傳出疫情。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

新疆吐魯番市12日新增3例新冠肺炎無症狀感染者，首先被檢驗出陽性的為一名32歲男子，任職於一間商貿公司，另外2名為其家人，吐魯番市官方已展開流行病學調查與溯源工作，並對相關接觸者實施隔離醫學觀察。

根據陸媒報導，首先被驗出陽性的無症狀感染者，為一名32歲男性，在吐魯番市經開區一間商貿公司員工，家住吐魯番市高昌區紅盾小區。

發現首例無症狀感染者後，吐魯番市疾控部門迅速排查其密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者，全部進行核酸檢測，該無症狀感染者的妻子（28歲）、母親（63歲）核酸檢測結果呈陽性，其餘人員均為陰性。

目前，3例無症狀感染者均已送至定點醫院進行隔離醫學觀察。

吐魯番市官方指出，發現無症狀感染者後，吐魯番市疫情防控指揮部立即啟動應急響應，全面開展流行病學調查和溯源工作，對無症狀感染者的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者已全部落實隔離醫學觀察，並對其所在企業及居住小區實施嚴格管控和環境消殺，各項相關疫情防控工作正在進行中。

大陸多地近期接連傳出疫情，四川、黑龍江、新疆本周都陸續出現確診、無症狀感染病例，其中傳出1例確診的黑龍江東寧市已進入戰時狀態，並要求民眾「沒事不能出城」，可看出大陸官方壓制疫情的決心。

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