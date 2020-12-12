黑龍東寧進入戰時狀態　社區封閉管理「非必要不出城」

▲大陸多地又出現確診。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省東寧市10日出現1例新冠肺炎確診病例，東寧市官方12日宣布，轉入戰時狀態，並提升管控措施，設立交通卡口，嚴格控制人員出入，公路客運、公交車臨時停運，非必要不出城。

東寧市官方共宣布6項升級管控措施，包含：

一、實行嚴格交通管制，設立臨時交通卡口，嚴格控制人員出入，非必要不出城，確需出城出具24小時內核酸檢測陰性證明和所在社區、鄉鎮出具通行證明，並進行備案。公路客運、公交車臨時停運，出租車等公共交通工具司乘人員佩戴口罩，定時保潔、消殺、通風。

二、實施嚴格的小區（村）封閉式管理，確保只留一個出口，實行24小時值班值守制度，外來人員和車輛不得隨意進入，嚴格落實“三寶”+通行證制度。中風險區域只允許每戶一名家庭成員外出採購生活用品，兩天一次，每次不超過2小時。外賣、快遞、商超配送等物品交由小區值守人員進行物表消殺後，統一對接服務。

三、嚴格執行「三不聚（不聚會、不聚餐、不聚集）」，學校、幼兒園和培訓機構臨時停課，九小休閒娛樂場所和非保障群眾生活必需品供應的經營場所、企業停業、停產。餐飲場所暫停堂食，採取外賣方式經營。養老機構、監管場所等重點場所實施封閉管理。紅事暫停，白事限於20人之內，賓館、公園、廣場、體育場等暫停娛樂健身活動。

四、商超、農貿批發市場等生活必需品經營場所要控制人員流量，保持安全距離，嚴格執行掃碼+測溫+戴口罩措施，定期進行環境消殺。

五、個體診所、社區診所、村屯診所、口腔診所暫停營業。醫療衛生機構要發揮哨點作用，落實首診負責制、院長負責制，嚴防院感。藥店銷售退燒、止咳和抗病毒三類藥品要嚴格執行實名登記和信息上報製度，對疑似發熱人員第一時間報告疾控部門。

六、廣大市民要加強自我防護，正確佩戴口罩，做好個人衛生和環境消殺。核酸檢測期間要做到應檢盡檢、能檢盡檢。對有居家隔離人員產生的垃圾進行分類處理、消殺消毒。