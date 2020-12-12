　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國日增13例確診　2本土「無症狀」均在黑龍江綏芬河

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑龍江,綏芬河市,中俄邊境,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲位於中俄邊境的黑龍江綏芬河市，近日新冠肺炎疫情又起。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日四川成都、黑龍江綏芬河口岸疫情再起的背景下，大陸國家衛健委12日通報，12月11日0—24時，全國新增確診病例13例，均為境外輸入病例，但亦通報有無症狀感染者17例，其中包括2例本土，均來自於黑龍江。

衛健委通報，11日31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外輸入病例(上海5例，江蘇2例，廣東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，雲南1例)。

在此之下，全中國大陸目前境外輸入現有確診病例250例(其中重症病例4例)，現有疑似病例3例；整體累計現有確診病例293例(其中重症病例5例)，累計治愈出院病例81774例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例86701例，現有疑似病例3例。

值得注意的是，雖11日新冠肺炎新增13例確診病例，均為境外輸入，但在同日通報的17例無症狀感染者中，仍有2例來自本土感染患者，包括一名31歲男性，為綏芬河市公路口岸互貿區裝卸工人，是現有確診病例的同事。

另一本土無症狀感染者，同樣來自黑龍江綏芬河，為當地一中學生，也是現有確診病例的密切接觸者，顯示本土疫情仍有擴散風險。

►時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／台中20多歲男突墜樓　管理員發現嚇傻報警搶救中
阿翔女兒「那叔叔是誰」！Grace堅持不秒關門原因曝
曾嗆要買下台積電！紫光集團再爆「債務危機」淒涼現狀曝
快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！首批290萬劑下周開始配送
青青改名曝超兇福利「真的脫了」！3段狂晃片瘋傳
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黎智英被加控勾結外國勢力！　「鐵鍊纏腰」由囚車押送到法院

拼命賺錢還欠債！他一查「老婆10年花646萬美髮」…怒提離婚

中國日增13例確診　2本土「無症狀」均在黑龍江綏芬河

第一批中國製造疫苗抵達埃及！　成非洲首個獲新冠疫苗國家

搭公車忘戴口罩！母子秒掏「紙尿褲套頭」　司機僵住：那…上車吧

外出2個月「家門口遭建公廁」　公家機關拒拆：都是納稅人的錢

「公雞人」吹嗩吶逛大街叫賣　詠春傳人坐鎮廣州永慶坊

要求空服員穿紙尿褲！中國民航局：上廁所增加染疫風險

廣州漫友發行超5億冊漫畫　CEO透露：蔡志忠明年再推12本新作

彭博北京分社女記者失聯4日　被中國以「涉嫌危害國安」拘捕

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

黎智英被加控勾結外國勢力！　「鐵鍊纏腰」由囚車押送到法院

拼命賺錢還欠債！他一查「老婆10年花646萬美髮」…怒提離婚

中國日增13例確診　2本土「無症狀」均在黑龍江綏芬河

第一批中國製造疫苗抵達埃及！　成非洲首個獲新冠疫苗國家

搭公車忘戴口罩！母子秒掏「紙尿褲套頭」　司機僵住：那…上車吧

外出2個月「家門口遭建公廁」　公家機關拒拆：都是納稅人的錢

「公雞人」吹嗩吶逛大街叫賣　詠春傳人坐鎮廣州永慶坊

要求空服員穿紙尿褲！中國民航局：上廁所增加染疫風險

廣州漫友發行超5億冊漫畫　CEO透露：蔡志忠明年再推12本新作

彭博北京分社女記者失聯4日　被中國以「涉嫌危害國安」拘捕

黎智英被加控勾結外國勢力！　「鐵鍊纏腰」由囚車押送到法院

高雄萬豪酒店即日起接受訂房！第一階段開放2房型預定、價格曝光

重申與蘇貞昌合作良好　蔡英文：不必炒作我跟院長間的關係

重振百年風城美學！SDA設計大賞新竹市入選11項成大贏家　市長林智堅獲「年度時人」獎

「車禍請太多假」闆娘多扣2000元　老鳥曝神扯年終！網轟吉下去

北市男搞簽賭又放款...借錢還要加1千5「買這個」　2年獲利數千萬

雨停了！周末回暖陽光露臉　強冷空氣「1天後襲台」急凍13°C

傳泰王要讓「出家廢后」復位…全因她是王子生母！　貴妃王后急了

月領30k年薪40萬！堅持買150萬「BMW 118i」　網傳授1招：折價很多

「冬粉取代白飯」能減肥？醫公布4主食熱量…嚇壞網友

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

家門遭建公廁　公家機關拒拆

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

還是女兒！產婦爆哭喊「我是賤貨」

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

賠償金全給硬幣！他警局數錢到天亮

拒絕前男友復合砲　她被判三年卻因...

母子搭公車戴紙尿褲當口罩！司機僵住：那…上車吧

得知男女同事姦情！他也想加入…當晚就美夢成真

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

女子去世12年！　爸媽半夜「偷挖屍骨」收37.6萬配冥婚

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

筷子插蘋果吃！2歲男童摔倒整根貫穿喉嚨

彭博北京分社女記者失聯　涉危害國安被拘

更多熱門

相關新聞

第一批中國製造疫苗抵達埃及！

第一批中國製造疫苗抵達埃及！

由阿聯酋方面提供的，首批中國國藥集團中國生物研發的新冠滅活疫苗在當地時間12月10日晚運抵埃及開羅國際機場。埃及衛生與人口部長哈萊（Hala Zayed）在現場的新聞發布會上強調中國疫苗的安全性，稱埃及方面曾進行臨床試驗，她本人更是其中一名志願者。

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！

快訊／美國FDA批准輝瑞疫苗！

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

南韓爆增950例...創疫情爆發327天最高峰！

增8例境外移入　指揮中心下午2時說明

增8例境外移入　指揮中心下午2時說明

新加坡解除台灣入境限制　指揮中心回應

新加坡解除台灣入境限制　指揮中心回應

關鍵字：

新冠肺炎疫情黑龍江成都大陸戰疫 綏芬河

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

知名部落客「肺腺癌」病逝

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

趙斗淳「滿頭白髮」真面目現身！

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

中天員工抱蔡衍明大哭！

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面