中國日增13例確診　2本土「無症狀」均在黑龍江綏芬河

▲位於中俄邊境的黑龍江綏芬河市，近日新冠肺炎疫情又起。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日四川成都、黑龍江綏芬河口岸疫情再起的背景下，大陸國家衛健委12日通報，12月11日0—24時，全國新增確診病例13例，均為境外輸入病例，但亦通報有無症狀感染者17例，其中包括2例本土，均來自於黑龍江。

衛健委通報，11日31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外輸入病例(上海5例，江蘇2例，廣東2例，天津1例，浙江1例，福建1例，雲南1例)。

在此之下，全中國大陸目前境外輸入現有確診病例250例(其中重症病例4例)，現有疑似病例3例；整體累計現有確診病例293例(其中重症病例5例)，累計治愈出院病例81774例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例86701例，現有疑似病例3例。

值得注意的是，雖11日新冠肺炎新增13例確診病例，均為境外輸入，但在同日通報的17例無症狀感染者中，仍有2例來自本土感染患者，包括一名31歲男性，為綏芬河市公路口岸互貿區裝卸工人，是現有確診病例的同事。

另一本土無症狀感染者，同樣來自黑龍江綏芬河，為當地一中學生，也是現有確診病例的密切接觸者，顯示本土疫情仍有擴散風險。

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