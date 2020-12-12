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桃機2021桌曆內頁大公開「緝毒犬也入鏡」　獲得辦法出爐

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▲▼桃機2021年桌曆。（圖／桃機提供）

▲桃機2021年桌曆公開。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場公司發表2021年機場「微笑服務」桌曆，首度邀請機場CIQS公務機關、航空公司、商業服務業者及承攬廠商夥伴入鏡當主角，其中機鼻艙門開啟彷彿張開嘴巴微笑的貨機、活潑的緝毒犬，更為桌曆增添不少趣味。

有別往年以機場設施為主題，今年桃機以「微笑服務」作為主軸，1至12月內容分別為「服務台」、「貨機」、「旅客檢疫」、「清潔」、「航空警察」、「航空公司地勤」、「工程」、「動植物檢疫」、「排班計程車」、「保全」、「海關」、「免稅商店」與「緝毒犬」等人員工作場景，期望能讓旅客充分感受桃園機場以微笑出發的服務理念，其中機鼻艙門開啟彷彿張開嘴巴微笑的貨機、活潑的緝毒犬，更為桌曆增添不少趣味。

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▲▼桃機2021年桌曆。（圖／桃機提供）

活潑的緝毒犬為桌曆增添不少趣味。（圖／桃機提供）

桃機發言人洪玉芬表示，桃園機場的貼心服務獲得許多國際評比的肯定，例如2017年曾一舉獲得Skytrax「世界最佳機場服務人員」及「亞洲最佳機場服務人員」雙料冠軍。這些獎項的背後，來自各單位的通力合作。

洪玉芬說，2020年疫情嚴重衝擊航空產業，但機場工作人員還是堅守在自己的崗位上，維持各項服務的正常提供。這次機場公司特別以人物為主題，即是希望能鼓勵大家、激勵夥伴們共渡疫情難關。

▲▼桃機2021年桌曆。（圖／桃機提供）

▲桃機2021年桌曆特別以人物為主題，希望能鼓勵大家、激勵夥伴們共渡疫情難關。（圖／桃機提供）

為回饋支持桃園機場的粉絲們，桃機將於桃園國際機場臉書、Instagram粉絲專頁舉辦留言抽獎活動，要抽出共10位幸運粉絲致贈2021微笑服務桌曆，數量有限，網友們可千萬別錯過。

今年是桃機公司成立10周年，卻也是桃園機場開站40年來面臨最嚴峻挑戰的一年，受到疫情影響全球航空運量大幅下滑，嚴重衝擊桃園機場營運。

▲▼桃機2021年桌曆。（圖／桃機提供）

桃機2021年桌曆有別往年以機場設施為主題，以「微笑服務」作為主軸。（圖／桃機提供）

截至今年10月底，客運量為725萬人次，較去年同期衰退八成二；航機起降為10萬架次，也較去年同期減少5成5；機場公司整體營收僅99億元，較去年同期減少4成9。

桃機表示，即使外在環境艱困，仍持續與服務大聯盟超過3萬7千名工作夥伴，共同維持桃園機場全年24小時無休的服務。

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