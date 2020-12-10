禁限建地理圖資結合預防性推播　桃機園區施工管理平台獲金圖獎

▲桃機同仁利用平台，可有效管控廠商施工區域之時、空資訊，綜觀園區整體施工情況 。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場公司為強化機場園區施工管理並提升工安，建置機場園區施工管理線上平台，協助相關人員掌握園區施工狀況，啟用後有效管理施工範圍，獲得台灣地理資訊學會頒發「金圖獎」之應用系統獎類肯定。今（10）日由公司維護處處長易顯榮代表受獎。

「金圖獎」為台灣地理資訊學會為表彰在地理資訊系統領域中，具有優良及創新表現產品及績效卓著者，於2005年起由評審委員會於眾多系統中選拔優質單位進行表揚，競爭相當激烈，為我國地理資訊系統最具指標性的獎項之一。

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▲桃機園區施工管理線上平台獲「金圖獎」肯定，由維護處處長易顯榮代表受獎。（圖／桃機提供）

鑒於桃園機場園區陸側、空側範圍遼闊，且近年來重大工程建設陸續啟動，施工單位眾多管理協調不易，為此機場公司2018年起開始建置機場園區施工管理平台，提供各單位於施工前申請，經機場公司維護處等權責單位審核無虞後始能開工，迄8月底共有超過270個契約、150家廠商，超過350個施工案件、近40個挖掘案件及800人以上使用。

此外，透過平台系統，圖檔文件可提前於紙本文件到達前上傳，權責單位可提早審閱檢視，節省文書往來時間並加速作業流程，效率大幅提升。

▲平台整合禁限建地理圖資，以APP即時在工作人員施工時透過預防性推播提醒，提升空側飛航安全。（圖／桃機提供）

桃機表示，平台透過地理資訊系統GIS（2D/3D）、行動定位服務（LBS）及APP等技術，同仁可掌握空間資訊、GIS管線資訊、圖說整合及室內裝修審查等，有效管控廠商施工區域之時、空資訊，綜觀園區整體施工情況，並結合安全管制環節，提升橫向資訊透明化，整合禁限建地理圖資，以APP即時記錄大型機具操作空間軌跡，配合民航局及國際民航組織規定之禁限建3D高度限制，在工作人員施工時透過預防性推播提醒，同步提升空側飛航安全。

未來桃園機場第三航廈、第三跑道等多項重大工程將陸續開工，施工管理平台重要性益為顯著。桃機表示，將持續優化平台功能，完善園區3D管線圖台及管線衝突分析等，同時滾動修訂相關管理作業要點及深化施工前、中、後各重要流程與環節之管制強度，利用智慧化方式管理桃園機場園區工程案件，確保施工管理效能及安全，並打造一個更友善、智慧，便捷的航廈，提供旅客高品質服務。

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