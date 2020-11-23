到公家機關辦事！5年陸配超衝擊「根本服務業」　桃機刷新她三觀

▲桃園機場。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

來台5年、38歲的陸配Lia經常拍影片，分享在台灣的生活點滴與感受，她不僅盛讚，桃園機場是非常溫暖的存在，各種貼心細節刷新她的三觀，也覺得這裡的公家機關像服務業一樣，非常親切有禮，一點也不會讓人覺得，是在拜託他們幫忙辦事情。

Lia提到，「我接觸過的所有公家機關，給我的印象就是以人為本，經常讓我覺得很有尊嚴，尤其是桃園機場，更是一個非常溫暖的存在。」

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細數桃機的許多優點，她表示，海關的工作人員都非常溫和、有禮貌，而且在友善通道和無障礙設施上，也都相當齊備，「包括推娃娃車或身障人士的輪椅，是可以優先通關的，很多外籍旅客都不知道，就會在那排隊，若現場工作人員發現，會特別上前幫他指引。」

▲戶政事務所。（圖／記者李忠憲翻攝）

此外，談到機場內的廁所，她認為，雖然不是說超級乾淨、整潔，但在每個廁所的門外，左右邊都會貼指示牌，除了指引方向，還會標出距離，Lia直呼，「當一個航班落地，旅客都會一窩蜂衝到離登機門最近的那一間廁所，然後一時間擠滿了人，有時候真的不想等，但也不知道下一個離多遠，所以有這樣貼心的設計，把資訊完整透明的告訴你，讓你自己去選擇。」

Lia坦言，「我覺得台灣人對於賺錢，沒到那麼執著的地步，反倒是對文化的堅持是很執著的，光是一個機場就體現的淋漓盡致，同時很多小細節也做得很好，可能台灣人習以為常，但對我來說就是刷新三觀。」

有趣的是，去過多個公家機關，像是勞保局、移民署、聯合行政中心後，Lia更覺得，請他們辦理事情，就像是客人在被服務一樣，「去戶政事務所辦事，很多工作人員是會微笑給你奉茶的，其實我已經不想再用驚呆了這種詞來描述，但真的詞窮了。」

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