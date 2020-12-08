國際教育旅行聯盟2.0明年啟動！國中小也能參與　交流國家不只日韓

▲教育部政務次長蔡清華。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部推動「台灣國際教育旅行聯盟2.0」，教育部政務次長蔡清華今（8日）指出，未來將持續擴大，將從原有515所高中及高職，擴增為全國4818所高中以下學校均能參與。聯盟2.0預計於明年1月1日正式運作，未來也將增加網路交流、國際競賽等，而弱勢生、特教生、帶隊教師海外旅行費也將全由國教署補助。

「聯盟2.0」總召集人由新北市立永平高級中學校長劉淑芬擔任，副召集人分別是大安高工校長楊益強、台中市惠文高中校長王沛清、虎尾農工校長李重毅、高雄女中校長林香吟。

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蔡清華表示，國際教育2.0自今年正式啟航，短短幾個月時間，教育部、國教署和地方政府的教育局處，對於各項推動機制，已經一起做了很多的努力，特別是在結合跨域資源方面，教育部希望結合各界的資源與行動，產生一加一大於二的加乘作用，提升台灣中小學國際教育的能量與效果。「聯盟2.0」的成立，正是建立於這樣的基礎上。

蔡清華也說，聯盟過去在總會長薛光豐的帶領下，為我國與日本、韓國間的高中職生國際教育旅行奠立了良好基礎。台日國際教育交流在106至109年來台進行修學旅行共有1,086個團次，人數達11萬4,112人，而赴日團次則有762團、2萬4,978人。

劉淑芬提到，聯盟過去以日韓為主要交流對象，未來除了現有日韓交流外，也會擴展到新南向國家，以及台灣的邦交國，迎接5G世代，將協助全國中小學善用資訊、網路教學，與世界各國中小學進行交流，同步接軌。

劉淑芬也說，過去國際教育旅行多為6天5夜，平均一趟約3.8萬元至4.5萬元，而弱勢生、特教生、帶隊教師皆由國教署全額補助。至於目前因疫影響無法實質海外交流，蔡清華表示，短期內可用視訊交流，未來疫情若能紓解，雙方實質交流前也將先透過視訊交流，進行課程共備共學。

