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彰化萬人血清違法！教育部將與科技部研議追回千萬補助經費

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▲彰化萬人血清調查衛福部證實違法將開罰。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化萬人血清調查衛福部證實違法將開罰。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

彰化萬人血清調查證實社區安全，但研究疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉。衛福部與科技部、教育部成立專案小組調查確認，彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊都違反《人體研究法》恐罰10萬至100萬元，但因教育部和科技部各補助計畫經費2500萬元和2340萬元，教育部說明，涉及補助經費部分，後續將洽商科技部召開會議研議。

彰化萬人血清健檢調查證實一般社區民眾的感染風險非常低，但疑似未通過倫理審查委員會（IRB）遭到檢舉，衛福部7日證實，無論是彰化縣衛生局或台大公衛學院，都違反人體研究法，可由事業主管機關對機構裁處10萬以上、100萬以下罰鍰。台大公衛學院將由主管機關教育部開罰，彰化衛生局則由衛福部進行裁罰，目前細項都還在做內部審核，預計2周內公布結果。

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

教育部今日稍早指出，教育部將依據衛福部認定之「彰化縣及連江縣新冠肺炎防治策略之研究」違反人體研究法部分研議裁罰，該計畫屬台大公衛學院「群體健康與永續環境之創新暨政策中心」總計畫案下之子計畫，其中涉及本部補助經費部分，後續將洽商科技部（共同補助研究計畫機關）召開會議研議。

教育部也說，查自100年12月9日人體研究法立法以來，各大專校院研究計畫案並無類似案例，考量本案為首例違反人體研究法之懲處案件，將審慎研議違反情節輕重後依人體研究法第22條規定進行處罰。

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