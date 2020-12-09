高屏大橋車禍...員警趕處理機車靠安全島　後方2騎士追撞1傷

▲屏東警分局大同派出所陳姓警員處理高屏大橋車禍，機車遭後方兩台機車追撞，警方釐清責任中 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局大同派出所陳姓警員9日早上獲報處理高屏大橋自小客車及大貨車車禍時，為爭取時間，將警用機車緊靠分隔島，並開啟警示燈以提醒後方用路人注意，不料造成凌姓、羅姓兩名機車騎士追撞人車倒地受傷，其中羅男送醫治療，相關肇事原因，警方已調閱監視器釐清中。

▲▼副分局長孫慈惶說明車禍處理情形、高屏大橋車禍現場。

今天早上6時55分民眾110報案稱於高屏大橋上有車禍，轄區的屏東警分局大同派出所陳姓警員獲報後4分鐘許抵達現場，發現是汽車中線車道上有自小客車及大貨車車禍。

陳員見狀，唯恐事故現場造成後方來車追撞，為爭取時間於是將警用機車緊靠分隔島，並開啟警示燈以提醒後方用路人注意，惟處理過程中凌姓（26歲）與羅姓（30歲）兩名重機男駕駛行駛於機車道由高雄往屏東端方向行駛，行經該處撞及警用機車後人、車倒地，凌男輕微擦傷未就醫、羅男頭部受傷送高雄長庚醫院救治中。陳員、凌男酒測值為零；另羅男酒測值委由醫院抽血檢驗中。

事故發生後，屏東分局副分局長孫慈惶、交通組長等重要幹部至醫院關懷病患及協助家屬善後，並積極調閱路口監視器及相關車輛行車紀錄器畫面，以還原事故發生情形俾利釐清肇責，依法辦理。

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