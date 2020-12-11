120元買VIP方案！同事偷用帳號「免運外送」　她休假跳通知：很幹

▲同事擅自拿原PO訂免運外送，讓人感覺超差！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

12月外送大戰中，熊貓推出滿79元有4次免運，而UberEats依舊主打120元優饗服務，才能享有免運的優會！不過有女網友抱怨，好端端休假，發現同事用她的帳號偷訂餐，讓原PO嚥不下這口氣。抱怨文貼出後，網友一致建議，「直接取消訂單，更改密碼！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，因有訂閱UberEats的優饗方案，享有199元免運費的好康，因此她上班都會化身小天使，幫同事訂午餐外送，但有時忙不過來，乾脆給同事帳號，請他們幫忙代訂。

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怎料，原PO今日在家休息時，手機卻跳出外送員「正在途中」的訊息，更傻眼的是，同事完全沒事先告知，也沒徵詢她的同意，「真的感覺很幹，至少也問一下吧或自己買啊。」

▲多數人直呼，快改密碼！（圖／翻攝爆怨公社）



就怕直接明講，會惹得同事閒言閒語，會顯得原PO不夠大方，她只好無奈求助，「怎麼樣再不破壞感情的前提跟他說啊？煩死啦...」文章曝光後，底下網友搖頭直呼，「對同事越好，下場越慘，會這樣代表私下都叫你工具人而已」、「直接改密碼了，他如果問起，就說被盜帳號 ，優惠都沒了」、「我覺得應該平均分攤VIP的費用，憑甚麼我付錢爽你」、「跟他說：我休假的時候要使用，先跟我說一下～不然我會以為帳號被盜了」、「他不怕破壞感情，妳擔心什麼？不喜歡，明講就好」。