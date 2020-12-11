得知男女同事姦情！他暗示也想加入「玩3P」…當晚就美夢成真

▲他強拖女同事進房性侵。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名男子先後兩次把女同事拖到住處，第一次就和她發生了性關係，第二次更喊上了另一位男同事一起來…。但令人不解的是，女同事沒有選擇報警，甚至在其他人報警後，還請求警方饒了男同事，並表示自己對這樣的事情「不在乎」。

據《貴陽晚報》報導，今年6月的一天，在寧波某工廠工作的張姓女生手機上收到一條好友添加請求，對方是廠裡的同事陳男。她沒有多想，就點了「確認」。

此後，陳男經常找張女聊天，不停噓寒問暖，偶爾還送一些小禮物。張女告訴對方，自己已婚，有個6歲的兒子。而男方卻說，自己是單身，也只是想找個女孩結婚過日子。雖然是話不投機，但兩人仍維持著這種說不明道不清的關係。

一天早晨，陳男向張女發送了多條曖昧訊息，但對方沒有理會。到了晚上，他來到女方宿舍，見她一個人坐在床上玩手機，便邀她到自己的宿舍坐坐，之後更一把拽住胳膊，將她生拉硬拽到自己住處……。

第二天下午，陳男轉頭就和同事說了前晚發生的事。「小心她告你性侵！」同事說。「沒事的，我們是情侶，她不會告我的，」陳男輕描淡寫地回答。

這件事很快傳到了另一個許姓男同事的耳中，他暗示陳男，也想和女方發生關係。陳男答應了，他讓徐男來到自己住處後，故伎重施，將張女硬拉到房間。張女見房間裡還有其他人，就使勁掙脫，跑回了自己宿舍。

回到房間後，張女發訊息質問，「你把我當什麼人了？」之後，陳男連連道歉，不過張女都沒有理會。室友見她神情慌張，低頭不語，手臂上還有多道紫紅色的印痕，便追問她發生了什麼事，得知陳男的所作所為後，室友報了警。

警方到達後，在與張女的溝通中，發現她的精神狀況有些異常。警員說，她講話多了，就會出現反應遲緩、語言表達不清楚等狀況。之後，警方聘請了寧波市康寧醫院司法鑑定所對張女進行相關鑑定。

經過鑑定，張女被診斷為患有「輕度精神發育遲滯」。根據結果，陳男已涉嫌犯罪。目前，該案件已移交檢察機關審查。

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