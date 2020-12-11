門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

▲發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

染疫浙江台商案情出現變化，中央流行疫情指揮中心調查他居住檢疫旅館，不同樓層早先有一名自德國入境確診個案（案693）入住，指揮中心今（11）日公布旅館相關人員14人以及公共空間、房間等20個環境採樣點的檢驗結果，全數都是陰性。目前正著手對台商機上接觸者、防疫計程車司機共21人進行採檢，也對兩名個案進行病毒基因序列比對，最快明日可有結果。

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▲防疫旅館人員及環境採檢都是陰性。（圖／記者張榮恩攝）

根據指揮中心資料，該名浙江台商於9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日自上海浦東機場搭機返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，於防疫旅館居檢疫第12天出現症狀，隔日採檢確診，且病毒量高，應為近期感染。

指揮中心專家小組召集人張上淳9日於指揮中心記者會中表示，個案在大陸期間有外食經驗，特別在上海浦東機場曾經脫下口罩用餐，至於在台灣，入住防疫旅館並未有確診個案，環境中沒有病毒，以目前資料推論在陸感染機會大。

但莊人祥10日下午於臨時記者會中更正，該旅館曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住，11月29日入境，12月3日出現症狀，住在旅館六樓，台商則是11月22日入境，12月4日發病，住在三樓。

為釐清防疫旅館本身狀態，莊人祥表示，相關12位員工及2位主管共14人會進行PCR及血清抗體採檢，另針對環境如樓梯扶手、房間內物品等也會進行採檢確認。此外也針對同班機旅客、防疫計程車共21人進行採檢，有18人陰性，另3人檢驗中。

為進一步釐清台商與案693兩人的關連性，指揮中心昨也決定進行病毒培養，結果最快明天可出爐。