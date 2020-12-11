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澳洲國產新冠疫苗失敗！受試者驗出HIV偽陽性　政府急砍訂單

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▲▼澳洲總理莫里森出訪東京。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森。（圖／路透）

文／中央社雪梨11日綜合外電報導

澳洲CLS公司與昆士蘭大學合作開發的新型冠狀病毒疫苗，在臨床試驗出現困難後，澳洲政府今天取消5100萬劑的訂單；有數名受試者在初階試驗篩檢出愛滋病毒（HIV）偽陽性。

在CSL公司宣布，經與政府討論後他們決定不再進行這款V451疫苗後續的第2/第3階段合併試驗；CLS的股價今天應聲崩跌至10週來最深跌幅。CLS表示，疫苗成分裡有一小部分HIV蛋白，一些受試者出現HIV偽陽性反應。

「澳洲人報」（The Australian）報導，問題源於昆大科學家在疫苗裡採用的分子鉗中，使用HIV蛋白以穩定病毒，注射疫苗的志願者產了HIV抗體，從而導致HIV檢測呈陽性。

阿得雷德疫苗科學家彼卓夫斯基（Nikolai Petrovsky）說：「分子鉗可誘導出所有抗體。但是，鑒於這種分子鉗來自HIV，這顯然意味著你正在產生針對愛滋病的抗體。從他們的資料也很清楚，該疫苗本身非常不穩定。」

「整體而言，它看起來就不像是成功的疫苗，這就是為何當政府對這款疫苗投入重本時，我們感到驚訝，因為這似乎不相稱。」

澳洲政府已簽約從4個來源購買1.34億劑疫苗。除與昆大的5100萬劑合約外，還簽約購買1000萬劑輝瑞&BNT疫苗、4000萬劑美國Novavax疫苗和3380萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學聯合研製的疫苗。Novavax疫苗還在進行第3階段試驗，要到明年初才有結果；阿斯特捷利康疫苗則因試驗過程有瑕疵，需加做試驗。

法新社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，這項結果促使澳洲政府放棄購買昆士蘭大學（University of Queensland）所研發的疫苗，轉而增購阿斯特捷利康與美國Novavax疫苗。

他說：「根據科學建議，昆大疫苗試驗不會進行下去，也不會成為澳洲疫苗計畫的主力。」

首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）表示，儘管這支疫苗在抑制新型冠狀病毒上展現潛力，也沒有傳染HIV的風險，但擱置計畫是基於擔心民眾恐對疫苗失去信心。

昆士蘭大學教授楊恩（Paul Young）堅稱用在疫苗內的HIV蛋白質「完全無害」，對參與試驗者也不會構成健康危害。

澳洲政府表示，今天這項宣布不會改變其他疫苗自明年3月起推出的計畫。

澳洲擁有2500萬人口，迄今累計2.8萬人染疫與約900人病故。

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