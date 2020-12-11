淫魔趙斗淳要回家了！具體時間曝光...將「搭公務車」受政府保護

▲趙斗淳預計12日上午6時出獄，搭乘公務車返家。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

曾在教會廁所以殘忍手段性侵8歲女童，之後被翻拍成電影《素媛》（소원，希望：為愛重生）的凶嫌趙斗淳（조두순）即將於明（12）日刑滿出獄，為了遵守政府防疫對策，並確保配戴安全腳鐐等電子裝置，將於上午6時前後搭乘公務車返家。

根據《韓聯社》報導，南韓法務部今（11）日指出，趙斗淳出獄前將會在矯正機關如實穿戴電子腳鐐，經保護觀察官確認電子通訊有無異常，並檢查拍攝配戴狀況後，上午6時前後搭乘公務車，前往住處附近的安山保護觀察所報到，經過書面簽署與審查、系統輸入等法定程序後，才能再搭公務車返家。

屆時法務部將會派遣保護觀察官與其同行，在趙斗淳住處安裝可充電的監視裝置，確認通訊上有無任何異常，以便日後追蹤趙斗淳是否逃逸、脫離住處並外出，其實已形同軟禁。

▲趙斗淳12日出獄，將搭乘公務用專車返家。（示意圖／CFP）

根據韓媒《News1》，目前趙斗淳在首爾南部監獄（서울남부구치소）等待出獄，約12日清晨5至6時出獄後，經由保護觀察官陪同前往安山遵法支援中心，待完成相關申報手續與簽署書面資料後，由警察等人同行回到妻子位於安山市檀園區的住處。

根據以往囚犯出獄慣例，一般皆會在出獄當日上午5時獲准釋放，不過趙斗淳案十分特殊，長遠以來對南韓社會產生深遠影響，且許多民眾先前早已堆次放話要堵在門口以私刑教訓、嚴懲趙斗淳，因此當局根本不敢大意，才決定在上午6時出獄時以公務專車接送返家。

不過警方也向媒體表示，由於矯正當局並未具體公開趙斗淳出獄時間，因此無法輕言斷定一切是否會照時間表進行，僅推測若按照慣例，趙斗醇最晚可能會在上午8時前後到家。

▲趙斗淳12日將從首爾南部監獄出獄，圖為獄中的運動場。（圖／翻攝自南韓法務部官網）

法務部相關人士解釋，「若讓（趙斗淳）搭乘大眾交通運輸工具返家，可能會無法應付隨之而來的突發狀況，造成電子腳鐐等監督裝置毀損，因此才決定以公務車護送。」

據悉，由於輿論強力關注，目前南韓當局根本不敢鬆懈，在趙斗淳出獄後將進行「一對一」監視管控，每天會確認其日常生活起居，且每週至少有4次面談。目前安山檀園警察署已組成「趙斗淳特別管理小組」，由5人負責監視並管控趙斗淳出獄後的生活。

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