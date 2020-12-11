醫療快崩潰！南韓再增689例確診...首爾急蓋方艙　元大傳群聚感染

▲南韓首都圈重症病床不足，當局緊急在首爾醫療院搬入白色貨櫃，蓋起方艙醫院。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷失控，在第3波全國性大流行中，各地的療養院、宗教場所、補習班、餐廳、軍隊、地鐵站、家庭親友聚會等不斷傳出規模不一的群聚感染，單日新增病例逼近700人大關，總確診數也已突破4萬人。面對疫情擴散，首都圈的重症病床數已嚴重不足，防疫當局緊急在首爾醫療院空地上搬入數十個白色貨櫃，興建應急用的「方艙醫院」。

而來自台灣的金融集團「元大證券」（Yuanta Securities Korea Co., Ltd）在南韓京畿道富川市的分行，驚傳包括分行長等17名職員確診，目前已緊急關閉。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓防疫當局今（10）日上午10時30分共通報689起病例，其中境內感染高達673例、16例為境外移入。目前南韓共累計40786例確診、572例死亡。

▲南韓防疫當局在首爾醫療院空地蓋起應急用重症病床。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增512例（首爾佔250例、京畿道佔225例、仁川佔37例）；蔚山新增47例；釜山新增26例；忠清北道新增20例；慶尚南道新增12例；江原道新增11例；忠清南道新增9例；大田新增8例；全羅北道新增7例；大邱新增6例；濟州島新增5例；全羅南道新增4例；光州、慶尚北道各新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）與歌唱教室累計204例；京畿道水原市某療養院累計21例，與餐廳Pagota Town群聚感染案有關；京畿道安養市某宗教場所累計17例；京畿道華城市某補習班累計12例；仁川市南洞區某部隊累計11例。

▲首爾市恩平區某地鐵站驚傳有員工集體確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

此外，元大證券在京畿道富川市的分行經傳17人確診，相關人士對此表示，目前防疫當局尚未釐清感染途徑與來源。而首爾市恩平區某地鐵站也傳出10名員工確診。

南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於11日例行會議上表示，境內新增感染者高達673人，已創下此波感染潮中最高的紀錄，「首都圈新增患者佔總體比率高達76%，以首都圈為中心的地區疫情仍未獲得控制，情況危急。」

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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