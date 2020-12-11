　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫療快崩潰！南韓再增689例確診...首爾急蓋方艙　元大傳群聚感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓首都圈重症病床不足，當局緊急在首爾醫療院搬入白色貨櫃，蓋起方艙醫院。（圖／達志影像）

▲南韓首都圈重症病床不足，當局緊急在首爾醫療院搬入白色貨櫃，蓋起方艙醫院。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷失控，在第3波全國性大流行中，各地的療養院、宗教場所、補習班、餐廳、軍隊、地鐵站、家庭親友聚會等不斷傳出規模不一的群聚感染，單日新增病例逼近700人大關，總確診數也已突破4萬人。面對疫情擴散，首都圈的重症病床數已嚴重不足，防疫當局緊急在首爾醫療院空地上搬入數十個白色貨櫃，興建應急用的「方艙醫院」。

而來自台灣的金融集團「元大證券」（Yuanta Securities Korea Co., Ltd）在南韓京畿道富川市的分行，驚傳包括分行長等17名職員確診，目前已緊急關閉。

根據《韓聯社》報導，截至10日0時為止，南韓防疫當局今（10）日上午10時30分共通報689起病例，其中境內感染高達673例、16例為境外移入。目前南韓共累計40786例確診、572例死亡。

▲▼南韓防疫當局在首爾醫療院空地蓋起應急用重症病床。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫當局在首爾醫療院空地蓋起應急用重症病床。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增512例（首爾佔250例、京畿道佔225例、仁川佔37例）；蔚山新增47例；釜山新增26例；忠清北道新增20例；慶尚南道新增12例；江原道新增11例；忠清南道新增9例；大田新增8例；全羅北道新增7例；大邱新增6例；濟州島新增5例；全羅南道新增4例；光州、慶尚北道各新增3例。

從主要的群聚感染案例來看，首爾市鐘路區一間擁有秀場舞台、客群為中高齡層的餐廳「Pagota Town」（파고다타운）與歌唱教室累計204例；京畿道水原市某療養院累計21例，與餐廳Pagota Town群聚感染案有關；京畿道安養市某宗教場所累計17例；京畿道華城市某補習班累計12例；仁川市南洞區某部隊累計11例。

▲▼首爾市恩平區某地鐵站驚傳有員工集體確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲首爾市恩平區某地鐵站驚傳有員工集體確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

此外，元大證券在京畿道富川市的分行經傳17人確診，相關人士對此表示，目前防疫當局尚未釐清感染途徑與來源。而首爾市恩平區某地鐵站也傳出10名員工確診。

南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於11日例行會議上表示，境內新增感染者高達673人，已創下此波感染潮中最高的紀錄，「首都圈新增患者佔總體比率高達76%，以首都圈為中心的地區疫情仍未獲得控制，情況危急。」

►感染韓半島！南韓新冠單日增686例...總統文在寅急召「緊急會議」
►首爾新冠患者激增！市府蓋「方艙醫院」搭建貨櫃屋...緊鄰幼稚園

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

ET快訊
快訊／高雄轎車追撞6車！女騎士遭壓車底搶救不治
Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死成冰
蕭敬騰超狂副業「預約滿到明年」　他曝「這大咖」會來
女倒垃圾被夾斷3手指！撿回全碎接不回怒求國賠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

醫療快崩潰！南韓再增689例確診...首爾急蓋方艙　元大傳群聚感染

印度爆發近年最大規模「農民起義」　高官：中國陰謀！

Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死　慘成人肉冰柱

媽喜曬嬰兒「美甲照」1秒惹怒全網！　挨轟：孩子瞎了怎麼辦

美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

見正妹騎馬心癢！醉男搭訕「猥褻馬兒」...整個鼻子慘被咬掉

美今年第9死囚！他涉凶殘劫殺　獄中悔過22年榮登模範生…注毒處決

淫魔趙斗淳要回家了！具體時間曝光...將「搭公務車」受政府保護

澳洲國產新冠疫苗失敗！受試者驗出HIV偽陽性　政府急砍訂單

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

醫療快崩潰！南韓再增689例確診...首爾急蓋方艙　元大傳群聚感染

印度爆發近年最大規模「農民起義」　高官：中國陰謀！

Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死　慘成人肉冰柱

媽喜曬嬰兒「美甲照」1秒惹怒全網！　挨轟：孩子瞎了怎麼辦

美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

見正妹騎馬心癢！醉男搭訕「猥褻馬兒」...整個鼻子慘被咬掉

美今年第9死囚！他涉凶殘劫殺　獄中悔過22年榮登模範生…注毒處決

淫魔趙斗淳要回家了！具體時間曝光...將「搭公務車」受政府保護

澳洲國產新冠疫苗失敗！受試者驗出HIV偽陽性　政府急砍訂單

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持「剖肚取子」：孫子說不定還活著

日職／回台灣打球？　陳偉殷：不敢保證，不能說沒有

顧立雄遇離奇車禍！地震警報大響騎士倒地噴對向　警2方向查肇責

快訊／高雄美山路車禍1死5傷！女騎士「痛壓車底」　下午宣告不治

蘇治芬爭取水利署投入8900萬　疏通雲林海線6鄉鎮排水瓶頸

失業給付請領截至9月已核付85億元　共37萬人請領

蘇震清控北檢滅證、登載不實文書　屏東鄉親北上聲援盼「停止絕食」

丰丹本舖奪台中十大伴手禮首獎！胡志強也愛　業者：終生回饋社會

爆米花／例行賽四強出爐14日開戰　綺麗珊瑚24連敗墊底

準備騎車遇「浪貓睡成一坨」　他耐心等1hr還在賴床...直接棄車！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

日貨輪返港「超歪斜貨櫃牆」畫面曝

趙斗淳出獄！將搭公務車回家...具體時間點曝光

媽曬嬰兒「美甲照」1秒惹怒全網！

渣男虐死「懷孕女友」收抖內直播...下場曝光！

李安是香港人？談大陸的荒謬翻譯

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

川普又贏了！看到影片氣炸：選舉詐欺

宜蘭外海6.7強震　外媒關注

美FDA今審查輝瑞疫苗　最快12日開放施打！

嫩媽「鼻長痘」擠一下變巨腫塊

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

法週刊「誰將主宰世界」　 蔡總統與四大領導人並列

更多熱門

相關新聞

新加坡對台解封！入境採檢陰性免隔離

新加坡對台解封！入境採檢陰性免隔離

新加坡政府於今年12月11日宣布，18日起將解除對來自台灣旅客入境限制。外交部表示，這項開放措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有助促進兩國商貿往來。外交部對此決定表示誠摯歡迎，並感謝新加坡政府肯定台灣的防疫成果。

新加坡18日起解除台灣旅客入境限制

新加坡18日起解除台灣旅客入境限制

談中國　王毅：供全球2000億口罩

談中國　王毅：供全球2000億口罩

趙斗淳出獄！將搭公務車回家...具體時間點曝光

趙斗淳出獄！將搭公務車回家...具體時間點曝光

浙江台商檢疫旅館人員檢驗結果出爐！

浙江台商檢疫旅館人員檢驗結果出爐！

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎元大證券群聚感染首爾醫療院方艙醫院貨櫃重症病床

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面