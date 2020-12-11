趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

▲高齡68歲的趙斗淳即將於12日出獄。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

曾在12年前以血腥手段性侵8歲女童的南韓「淫魔」趙斗淳（조두순）即將於明（12）日提早出獄，京畿道安山市首當其衝，除被害者與家屬以外，家長與市民們處於極度恐慌狀態。為防止類似犯罪，市府廣招具有跆拳道、柔道3段以上證照，或武術比賽優勝者，且有聯合國維和部隊、警察、保鑣服役經驗的12名「武力警察」24小時值班，並安裝且更新轄區內數千支監視器。

安山市長尹和燮（윤화섭）承諾，會將該城打造成全國「零性侵」犯罪的示範城市，「我們視市民的安全與健康為優先課題，將會傾全力應對，並推動有效能預防犯罪的政策，在中、長程計畫上，打造遠離性侵犯罪的安全城市，成為全國模範。」

▲安山市府決定投入具有跆拳道、柔道段術證照等12名武力警察。（示意圖／CFP）

根據韓媒《中央日報》，安山市府針對趙斗淳出獄於昨（10）日發表5大方向具體對策，指定趙斗淳住處方圓半徑1.2公里以內地區為犯罪預防區，加強該區警力巡邏，與法務部、警察建構三方合作體制，打造零犯罪都市。

從本月1日起，安山市府以趙斗淳出獄後住處周圍設置2處巡邏哨所，並以該地為中心，派遣共12名「武道實務官」等級的請願警察，在趙斗淳出獄後，每日24小時分4組人力巡邏。

報導指出，安山市府本月9日內已設置3869支防竊盜用監視器，且在趙斗淳出獄後的住處附近追加安裝20多支監視器，從明年起更新市內3524支監視器，並追加設置3795支監視器，轄區內監視器由安山市統合管制中心專案小組36名人力365天24小時輪流監視。

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▲京畿道研發「安心鈴」，只要按下按鈕，就能及時報警。（圖／京畿道廳）

此外，還在趙斗淳住處半徑1.2公里地區廣設1670支太陽能照明設備與200多支高效能LED燈，同時提供單身、女性、高齡人士家庭等3000多戶優先使用「安心鈴」設備，無須額外連接網路或持有智慧型手機，只要危及時輕按，便能馬上報警。

另外，還在趙斗淳住處附近地區的公園、廣場廁所的108個隔間內設置安心警鈴。

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