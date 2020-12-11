Google導航「屍骨路」害受困！他零下50°C活活凍死　慘成人肉冰柱

▲俄羅斯男子駕車外出受困被活活凍死。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名18歲男子與友人日前駕車外出，在打開Google地圖功能後，一路隨著導航顯示的捷徑往前開，豈料系統竟帶著2人走上早已廢棄的「屍骨之路」（Road of Bones），且遇上車子故障，2人因此受困攝氏零下50度的惡劣氣溫長達一週，他最終被活活凍死，友人則因嚴重凍傷緊急搶救中。

綜合西伯利亞時報、太陽報報導，18歲男子烏斯帝諾夫（Sergey Ustinov）當時身在亞庫次克市（Yakutsk），與同歲友人伊斯圖明（Vladislav Istomin）一同出發前往港口城馬加丹（Magadan）。

依據俄羅斯地圖服務Yandex Maps顯示，兩地距離約為1900公里，走的是科雷馬高速公路，但2人最終選擇Google地圖的捷徑，只需要走1733公里，但這條路早在1970年代就廢棄。

▲直到警方展開搜查後，才發現2人行蹤，外傳受困長達1週。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中地點並非新聞發生地）

只不過，這竟是好友倆天人永隔的開端。2人在沒有準備好應對極端低溫的狀態下啟程，期間車子被積雪覆蓋的木釘弄壞故障拋錨，受困的他們在短時間內就被凍傷，外傳2人在廢棄路邊生火，燒掉輪胎取暖，但無法與緊急應對單位取得聯繫。

直到警方展開搜查後，才發現2人行蹤，受困時間長達1週。烏斯帝諾夫在車上被活活凍死，身軀凍到僵硬，而伊斯圖明則是奇蹟般活了下來，但體溫過低，手部、腿部嚴重凍傷，如今正在搶救當中。

One of the versions of the recent tragedy in Yakutia when two young men got stuck by the Road of Bones at -50C inside a broken car was faulty navigation system. The car was found on an abandoned road used by hunters; one of the teenagers froze to death https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/83ysW2zReQ — The Siberian Times (@siberian_times) December 8, 2020



據了解，事發之前，烏斯帝諾夫與伊斯圖明早已駕車自馬加丹前往亞庫次克，是在返程途中發生事故，而2人沒有準備好禦寒衣物的消息令當地人感到相當震驚。依據一般冬季情況，當地早晚氣溫約為攝氏零下57度，白天會升至零下51度。

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