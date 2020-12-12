尪、婆婆聽「第二胎還是女兒」…轉頭離開醫院：不值錢！

▲產婦剛推出手術室，無家屬等候。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

女人十月懷胎的辛苦程度是難以想像的！近日，大陸某醫院出現心酸一幕。一名二胎孕婦，近日再次生下一名可愛的女嬰。沒想到，護理師剛剛走出產房外告訴了她的婆婆和老公，2人當場氣到回家，完全不管還躺在手術台上的對方。更令人鼻酸的是，醫護推出產婦時，只剩下走路還不穩的2歲大女兒守在產房門口等著，場面令人鼻酸。

綜合陸媒報導，小慧（化名）是一名來自大陸農村的年輕人妻，結婚後已經生下了一個女兒，但在婆婆和老公眼裡，只有兒子才能傳宗接代，「一個家庭如果沒有兒子那還能叫家嗎？」所以，老公和婆婆都非常不滿意，認為沒生個男孩全是小慧的錯。

第二次懷孕後，小慧一直戰戰兢兢，一下擔心生的還是女孩。不過，小慧懷孕後非常喜歡吃酸甜的食物，見到這個情況，老公和婆婆非常激動，「俗話說喜歡吃酸的就是兒子！」兩人高興極了，終於認可她是全家的大功臣，對她也上心了，細緻周到地照顧起來。

等到生產那天，一家人在產房門口等著。小慧熬過幾個小時的宮縮陣痛，終於順利生產。聽到產房內嬰兒宏亮的哭聲，老公和婆婆緊忙問護士「是男孩女孩」？護士回答「是女孩」。兩人當即變了臉色，追問護士是不是弄錯了，但護士還是肯定說「就是女兒」。

▲在門口等候的2歲大女兒，聽到媽媽出來了趕緊爬起來。（圖／翻攝自微博）

到手的寶貝男孩忽然變成了「不值錢」的女孩，老公和婆婆都無法接受，兩人直接轉身回家了，只留下2歲的大女兒在產房門口等媽媽。

網友看後氣炸表示，「這種家庭不離婚，以後還有很多氣受」、「這種人為什麼還有老婆」、「不心疼產婦，因為是她自己的選擇，但我心疼大寶」、「這什麼年代了還有這種思想？還把一個兩歲的寶寶獨自丟在醫院，不怕丟了嗎」、「現代社會竟然還有人不知道生男生女取決於男方」。

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