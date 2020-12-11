美女直播主被騙「包養」：失身＋信用卡消失...扯路旁遭竊更慘

▲直播主被假富商騙砲不敢說，警察找上門還想做偽證怕糗事曝光。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓男子日前被起訴，涉嫌假扮富商找包養，詐騙至少5名直播主獻身上床，還趁機偷走被害人的信用卡盜刷，有名被害人怕糗事曝光，只說自己是路上巧遇粉絲時遭竊，害得檢警多花了幾個月才查出這起詐騙包養案，事後被害人坦承偽證，台北地檢署11日給予她緩起訴處分，處分期間1年4月，且須繳交國庫5萬元。

2020年初，涉嫌騙砲的楊男皮夾掉了，被撿到警局招領，警方發現，楊男的皮夾內，有許多他人信用卡，覺得可疑，因此逐一通知卡主，其中有名女子小愛(化名)被找到警局後，吞吞吐吐說出自己的信用卡之前就弄丟遭盜刷。

楊男到案否認行竊，強調自己和小愛約在旅館見面聊天，並拿出變造的通訊對話紀錄，說是小愛自己提供信用卡給他使用的。小愛則堅決否認有開房間，聲稱她因為直播主身分，之前受邀參加一場私人飯局後，在某便利商店前巧遇了粉絲楊男，就停下來聊了一陣子，離開後發現信用卡不見了。但實際上，信用卡是遭騙砲過程中被楊男偷走。

▲檢警最後查出楊男至少對5名直播主騙砲。（示意圖／翻攝自pixabay）

由於雙方說法南轅北轍，而小愛只是站在路邊就被偷走放在包包裡的卡片，遭竊情節更是離奇，檢警展開追查，發現2人見面那天，小愛曾傳了張房間照片給楊男，經比對當天附近某旅館的開房消費紀錄，果然發現2人曾先後進入同型房間。

檢察官把調查結果告訴小愛，小愛才坦承實在很擔心被詐騙包養的事情曝光，才會向檢警說謊，並說出楊男假裝富商要包養，實際上騙砲沒付錢的經過，檢察官因此查出全案至少5名直播主受害，比對出楊男長期騙砲，卻沒支付承諾的包養費共約200萬元。

至於一開始隱瞞實情的小愛，因為害檢警多花了幾個月的時間才查出真相，被檢察官另外依偽證罪嫌偵辦，考量小愛坦承犯行，給予緩起訴處分，處分時間1年4月，並須繳交國庫5萬元。

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