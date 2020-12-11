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英國「最會生家庭」父確診！22個小孩沒聖誕禮物...經濟陷危機

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▲英國最大家庭雷福德家族。（圖／翻攝自Instagram／theradfordfamily）

實習記者周依儒／綜合報導

英國一對雷福德夫婦（Radford）一共生下了22個孩子，有著「最大的家庭」稱號。不過日前卻傳出丈夫諾埃爾（Noel）確診新冠肺炎，全家必須進行隔離，家中唯一經濟來源的麵包店也因此無法營業，經濟頓時陷入困頓，加上又碰上聖誕節，無法像往常一樣給所有孩子買聖誕禮物，家族面臨前所未有的低潮。

根據《每日郵報》報導，諾埃爾起初發現自己有感冒症狀時就撥打了英國醫療協助專線111，但卻被告知他的狀況並不符合當地新冠肺炎的檢驗標準，直到他最終發現自己失去嗅覺，才得以接受核酸檢測。諾埃爾表示，他們目前也正在等待14歲艾咪（Amy）和21歲丹尼爾（Daniel）的檢驗結果出爐，因為他們兩個和他差不多時間出現症狀。

▲英國最大家庭。（圖／翻攝自Instagram／theradfordfamily）

▲雷福德家族去年聖誕節合影。（圖／翻攝自Instagram／theradfordfamily）

諾埃爾老婆蘇（Sue）表示，由於丈夫確診，因此一家大小全都必須進行自主隔離，不能與外界接觸，家中唯一收入來源的麵包店也被迫關閉，而往年聖誕節她和丈夫都會拿出約5000英鎊（約18.7萬新台幣），替每位孩子準備禮物，但今年碰上疫情，這個傳統恐怕無法繼續。

▲英國最大家庭。（圖／翻攝自Instagram／theradfordfamily）

▲去年聖誕節每個小孩都有禮物。（圖／翻攝自Instagram／theradfordfamily）

蘇也透露，剛得知確診時實在快瘋了，但幸好已搬出去的大姊蘇菲（Sophie）替我們買了一些生活必需品送來家裡，而大家也正在調適隔離的心情，「幸運的是我們都還算好，諾埃爾的病情也好很多。」據瞭解，雷福德一家主要經濟來源除了麵包店收入以外，還有每周英鎊170元（約台幣6741元）的家庭補助金，但目前僅能倚靠家庭補助金度過難關，經濟陷入困頓。

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