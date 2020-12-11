　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登將任命華裔的凱薩琳‧戴（Katherine Tai）擔任貿易代表。（圖／翻攝自US-China Business Council）

▲45歲的戴琦（Katherine Tai）將成為第一位擔任貿易代表的有色人種。（圖／翻攝自US-China Business Council）

文／中央社德拉瓦州威明頓10日綜合外電報導

美國總統當選人拜登今天選擇前總統歐巴馬時代的國家安全顧問萊斯出任白宮內政委員會主席，以及由父母親來自台灣的華裔美籍戴琦擔任美國貿易代表。

拜登（Joseph Biden）預定明年1月20日就職，他的政權過渡小組在一份聲明中表示，他也任命愛荷華州前州長威薩克（Tom Vilsack）回鍋擔任農業部長，歐巴馬的幕僚長麥唐諾（Denis McDonough）出任退伍軍人事務部長，聯邦眾議員傅吉（Marcia Fudge）執掌住房與城市發展部，戴琦則是美國貿易代表。

過渡小組指出，拜登計劃11日在德拉瓦州介紹他最新提名的內閣人選。

現年56歲的萊斯（Susan Rice）擁有深厚的外交背景，因此她成為拜登的國內政策首席顧問難免有些令人驚訝。除了曾是歐巴馬的國安顧問，她也擔任過駐聯合國大使。

萊斯之前一直是拜登考慮的國務卿人選，但由於她在2012年美國駐利比亞班加西（Benghazi）使館遇襲案後續扮演的角色引發爭議，她很可能會遭到國會共和黨議員的強烈反對。白宮內政委員會人事案不需參議院的確認。

45歲的戴琦（Katherine Tai）現為聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師，民主黨籍國會議員都相當支持她。

之前美國與加拿大、墨西哥談判新的「美墨加貿易協定」（USMCA）時，戴琦與川普政府溝通，在加強勞工保障相關條款裡扮演關鍵角色，勞工和企業界都很支持她。她將成為第一位擔任貿易代表的有色人種。

►雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
宥勝定居地曝光！　為小孩教育結束8個月露營車流浪
青青被抓包重開IG「改名繼續跳」　7秒狂晃片瘋傳！1特徵露餡
「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板崩潰求見：趕快回來我身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

法週刊「誰將主宰世界」 　蔡總統與四大領導人並列

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

國際火線／宫崎駿改名，李安變港仔　談大陸的荒謬翻譯

美軍轟炸機本土起飛奔襲…由北向南貫穿波斯灣　威攝伊朗行動

英國、美國媒體關注　宜蘭外海6.7強震「震撼全台北」

美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

睽違21個月！波音737 MAX重返天際　首班執飛巴西國內航線

東京單日確診首度飆破600　「第二波疫情」65歲以上感染人數翻倍

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

隋棠評論「單親媽判死」挨轟　心情平靜：酸民的話也可以有建設性

戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

法週刊「誰將主宰世界」 　蔡總統與四大領導人並列

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

國際火線／宫崎駿改名，李安變港仔　談大陸的荒謬翻譯

美軍轟炸機本土起飛奔襲…由北向南貫穿波斯灣　威攝伊朗行動

英國、美國媒體關注　宜蘭外海6.7強震「震撼全台北」

美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

睽違21個月！波音737 MAX重返天際　首班執飛巴西國內航線

東京單日確診首度飆破600　「第二波疫情」65歲以上感染人數翻倍

紅衣女上吊亡！對面房客鐵齒續住…一周後秒搬「驚悚真相」曝

馬自達Skyactiv-X引擎獲升級　日媒：這「人馬一体」更會跑

台股漲逾90點！台積電、聯電守穩

美妝雙12優惠來了！Kiehl's推「6折定期購」、Melvita花水買一送二

戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

連勝文不滿遭假新聞抹紅　「中天關台當天」向NCC檢舉三立節目

6.7強震狂搖＝5.6顆原子彈！專家：近3年釋放少「來得是時候」

6.7強震搖醒台中妹921恐怖記憶　「當年經過東勢都是屍臭」

俄羅斯滑冰「美少女戰士」感染新冠肺炎　肺部嚴重受損住院

法週刊「誰將主宰世界」 　蔡總統與四大領導人並列

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

宜蘭外海6.7強震　外媒關注

李安是香港人？談大陸的荒謬翻譯

美轟炸機奔襲波斯灣　威攝伊朗

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

美FDA今審查輝瑞疫苗　最快12日開放施打！

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

嫩媽「鼻長痘」擠一下變巨腫塊

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

美眾院臨時撥款　為紓困爭取時間

交往8年等不到求婚　她氣到告男友

代駕幫開特斯拉Model X撞牆起火

更多熱門

相關新聞

供應鏈脫中　為華爾街創造商機

供應鏈脫中　為華爾街創造商機

美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）曾在七月間指出，美國將很快採取行動，廢除2013年美中簽署的「跨境審計合作備忘錄」。數百家在美國上市的中國企業因此將無法再規避美國揭露法規的規範，可能會被迫下市。

美轟炸機奔襲波斯灣　威攝伊朗

美轟炸機奔襲波斯灣　威攝伊朗

美眾院臨時撥款　為紓困爭取時間

美眾院臨時撥款　為紓困爭取時間

蜜蜂將人類屎尿抹家門驅天敵

蜜蜂將人類屎尿抹家門驅天敵

YouTube出手　封殺選舉舞弊新影片

YouTube出手　封殺選舉舞弊新影片

關鍵字：

2020美國總統大選民主黨拜登戴琦北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

4天前才說有大變動！　強震後唐綺陽再發文

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

《全明星運動會》再傳傷兵！　胡宇威練球著地重摔右腳踝嚴重骨折

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面