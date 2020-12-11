戴琦獲拜登提名出任美國貿易代表　萊斯掌白宮內政委員會

▲45歲的戴琦（Katherine Tai）將成為第一位擔任貿易代表的有色人種。（圖／翻攝自US-China Business Council）

文／中央社德拉瓦州威明頓10日綜合外電報導

美國總統當選人拜登今天選擇前總統歐巴馬時代的國家安全顧問萊斯出任白宮內政委員會主席，以及由父母親來自台灣的華裔美籍戴琦擔任美國貿易代表。

拜登（Joseph Biden）預定明年1月20日就職，他的政權過渡小組在一份聲明中表示，他也任命愛荷華州前州長威薩克（Tom Vilsack）回鍋擔任農業部長，歐巴馬的幕僚長麥唐諾（Denis McDonough）出任退伍軍人事務部長，聯邦眾議員傅吉（Marcia Fudge）執掌住房與城市發展部，戴琦則是美國貿易代表。

過渡小組指出，拜登計劃11日在德拉瓦州介紹他最新提名的內閣人選。

現年56歲的萊斯（Susan Rice）擁有深厚的外交背景，因此她成為拜登的國內政策首席顧問難免有些令人驚訝。除了曾是歐巴馬的國安顧問，她也擔任過駐聯合國大使。

萊斯之前一直是拜登考慮的國務卿人選，但由於她在2012年美國駐利比亞班加西（Benghazi）使館遇襲案後續扮演的角色引發爭議，她很可能會遭到國會共和黨議員的強烈反對。白宮內政委員會人事案不需參議院的確認。

45歲的戴琦（Katherine Tai）現為聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師，民主黨籍國會議員都相當支持她。

之前美國與加拿大、墨西哥談判新的「美墨加貿易協定」（USMCA）時，戴琦與川普政府溝通，在加強勞工保障相關條款裡扮演關鍵角色，勞工和企業界都很支持她。她將成為第一位擔任貿易代表的有色人種。

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