英國內政大臣見羅冠聰！　中國駐英使館敦促「立即糾正錯誤」

▲羅冠聰PO照片。（圖／翻攝自臉書／羅冠聰 Nathan Law）

記者鄭思楠／綜合報導

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）當地時間週三（9日）接見身處英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰，以及逃亡台灣失敗在深圳被扣押的「香港故事」成員李宇軒的妹妹Beatrice Li。中國駐英國大使館事後發聲明怒批，英方為「港獨」分子撐腰打氣，嚴重干涉中國內政，敦促立即糾正錯誤。

巴特爾指，英國會與香港人並肩，並信守承諾及捍衞香港人的自由。羅冠聰事後也表示，香港人感謝英國政府在此關鍵時刻提供了英國國民（海外）護照（BNO）計劃。

隨後，中國駐英國大使館發言人表示，「港獨」組織「香港眾志」創黨主席羅冠聰涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全，正被香港警方通緝；英國內政大臣堂而皇之會見中國警方通緝犯，明目張膽為「港獨」分子撐腰打氣，嚴重干涉中國內政和司法主權，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，也完全違背英方不支持「港獨」的立場；中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方立即糾正錯誤，並採取措施消除不良影響。

發言人表示，香港已經回歸祖國23年，但英方依然沒有認清香港已經成為中國一個特別行政區的事實，口口聲聲說要「保護」和「捍衛」其殖民統治時期從未給予香港民眾的自由，甚至執意違背自身承諾改變英國國民（海外）（BNO）安排，是典型的殖民心態。

發言人稱，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉，中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

最後發言人強調，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權、無所謂責任，「我們奉勸英方懸崖勒馬，不要一錯再錯，立即停止以任何方式插手香港事務、干涉中國內政，否則必然搬起石頭砸自己的腳。」

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