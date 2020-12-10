車禍送醫「途中又被撞」！他遭甩飛救護車外…倒地噴血慘死

▲家門前遭撞送醫，途中救護車又被撞，傷者噴血倒地慘死。（圖／翻攝《上游視頻》）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖南省長沙市日前發生離奇的命案，一名林姓傷者在住家社區門口被車撞，被送上救護車送醫，不料送醫途中，救護車又遭到水泥預拌車撞擊，導致車上1名司機、3名救護人員受傷，林姓傷者則傷勢過重，搶救無效身亡。當地警方接獲報案，已經介入調查，詳細肇事原因仍在釐清當中。

綜合陸媒報導，林姓傷者6日在住家社區門口被車撞，不久後被抬上救護車，準備送到醫院治療。不料醫院行經十字路口時，遭到一輛水泥預拌車從側面衝擊，整輛車轉了360度，噴飛到對向車道。

林傷者當時躺在救護車的擔架上，遭到撞擊後，救護車後門被撞開，林姓傷者也連著擔架被甩了出去，摔飛在馬路上。由於原先就已經被車撞，林姓傷者再度遭到撞擊，傷勢十分嚴重，被送往醫院搶救，最終仍不治身亡。

▼林姓傷者連著擔架噴飛救護車外，被甩到對向車道上。（圖／翻攝《上游視頻》）



依據事故照片，傷者連著擔架被甩飛到數公尺遠的路上，渾身是血躺在地上，救護車則被撞到他的身邊，場面看起來相當可怕。

除此之外，救護車上還有3名醫護人員、1名司機，4人受到輕重程度不一的傷，目前還在醫院治療當中。當地警方接獲報案，立刻趕往現場調查，事故發生原因仍在進一步調查當中。

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