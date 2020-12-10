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代駕幫開特斯拉Model X…失控暴衝撞牆起火！　車主坐副駕慘死

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▲▼消防員撲滅火勢。（圖／龍山消防局）

▲消防員趕抵撲滅火勢。（圖／龍山消防局）

記者張方瑀／綜合外電報導

南韓一名59歲的崔姓代理駕駛9日開著一輛特斯拉Model X載著60歲的尹姓車主返家，沒想到在進入地下停車場時，車輛卻突然暴衝撞上牆壁，車子瞬間起火燃燒，車主當場慘死副駕。

根據《韓聯社》等媒體報導，這場意外發生在9日晚間9時許，當時崔姓代駕開著一輛特斯拉Model X準備載尹姓車主返家，沒想到才剛開入位在首爾龍山區的高級公寓停車場時，整輛車卻突然失控撞向牆壁，瞬間開始起火燃燒。

消防人員趕抵現場後，才將尹姓車主拉出車外，但他早已失去意識，送醫急救後仍不治；崔姓代駕和另一名趕來協助的金姓保全則受到輕傷，目前已無大礙。崔姓代駕則依業務過失致死送辦。

警方根據調查推斷，Model X用力撞擊牆面之後，導致車身變形擠壓到電池，才會因此爆炸，現在已將車身吊回，準備做進一步檢查。除此之外，大火也造成停車場牆面與電氣設備損壞，加上車輛的維修費，估計損失達1.5億韓圜（約台幣422萬）。

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