政院通過實價登錄2.0打炒房　蘇貞昌：避免房價不當哄抬及消費糾紛

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會10日通過內政部擬具的「平均地權條例」、「地政士法」與「不動產經紀業管理條例」等三法修正草案，精進房價成交資訊申報登錄制度，並加重申報不實的罰則，若價格登錄不實遭裁罰3次仍未改正，最高罰鍰由現行15萬提高到75萬。院長蘇貞昌說，這些都是健全不動產交易市場、穩定房價、落實居住正義非常重要的一環。

為宣示打炒房決心，行政院透過修法為完備相關法律，10日通過實價登錄2.0的「平均地權條例」部分條文修正草案、「地政士法」第26條之1、第51條之1、第59條修正草案，以及「不動產經紀業管理條例」第24條之1、第29條、第40條及所得稅基本稅額條例等修正草案，透過揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、加重處罰等方式，避免不動產價格不當哄抬。

蘇貞昌裁示，為了健全房市、合理房價，上周院會國發會已就「紅、登、稅、貸、宅」5大面向提出具體對策。其中，修正實價登錄三法就是重要措施之一，本案主要是保障民眾隱私權的前提下，經濟不動產成交的資訊申報制度，透過揭露完整門牌或地號；預售屋全面納管並即時申報；增加主管機關查核權以及屢不改正加重處罰；提供更透明即時的不動產交際資訊，改善資訊不對稱情形，有助於避免不動產交易價格不當哄抬以及消費的糾紛。

蘇貞昌說，這些都是健全不動產交易市場、穩定房價、落實居住正義非常重要的一環，請內政部積極跟朝野各黨團協商早日完成修法程序。