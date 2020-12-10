苗栗翁離開醫院迷失街頭　家人心急求援！警地毯式搜尋找到了

▲林姓老翁離開醫院後迷失苗栗街頭，經警方地毯式搜尋，成功將老翁找回，並通知家人帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名林姓老翁（70歲），9日上午6時許，獨自從醫院外出欲返家拿東西，老翁離開醫院後卻忘記回家了路，其兒子發現父親不在醫院前往派出所報警處理。經員警調閱路口監錄影像後，終於在苗栗市區一處巷弄內尋獲老翁並帶返醫院治療。

苗栗分局表示，南苗派出所警員曹永楨擔服值班時，10日上午10時許，1名男子心急如焚進入派出所報案稱，其父親原本在醫院住院接受治療，早上7時許獨自離開醫院後便不知去向，他到醫院發現父親不在病床上，自己也在附近不斷尋找，還是沒發現父親蹤影，只好報警處理。

警方指出，員警先依據老翁兒子提供的時間點調閱路口監視系統，釐清老翁離開醫院後行走路線，研判可能在苗栗市區某處街道，立即聯繫巡邏警員鍾梓良、謝欣華前往附近搜尋。經員警前往現場做地毯式搜尋後，終於在某巷弄內發現疑似林姓老翁身影，並帶回醫院接受治療。

林姓老翁兒子表示，父親目前因病在醫院住院化療，早上他外出買早餐，回到醫院後發現父親不在病床上，沒想到父親竟獨自離院要回家拿東西，深表感激員警能在短時間內尋獲父親並將其帶回醫院治療，不然後果不堪設想，同時也對於父親的行為造成員警的奔波感到抱歉。

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