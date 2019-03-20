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越籍女移工迷失街頭　　警細心比對資料送回宿舍

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▲暖警比對近百筆資料查出並送返宿舍。（圖／大園警分局提供）

▲暖警比對近百筆資料查出並送返宿舍。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導


在桃園市大園區工作的26歲阮姓越南籍女移工於19日晚間騎腳踏車出門購物，卻因不熟道路而迷路，警方獲報後利用阮女姓名的英文拼音，細心比對近百筆資料終於查出阮女身分及上班的工廠，協助送她返回宿舍。

大園分局埔心派出所警員徐漢威、義警陳正衛巡邏時，接獲民眾報案表示，在大園交流道附近停等紅燈時，有一名外籍女子神情慌張地上前敲他的車窗，似乎在尋求幫忙，但因女子語言不通，故希望警方到場協助處理。

▲甫來台工作的越籍移工因人生地不熟而迷路。（圖／大園警分局提供）

▲甫來台工作的越籍移工因人生地不熟而迷路。（圖／大園警分局提供）

員警到場後發現女子身上並無攜帶證件，也沒有手機可聯絡親友，便先將她帶返所查詢身分，但女子聽不懂中文，員警只能用簡單的英文請她寫下名字的英文拼音，並利用「居留外僑動態管理系統」查詢，比對了近百筆類似的姓名及照片後，總算查出該名女子是在大園工業區上班的阮姓越南籍移工，員警除通知雇主外，也決定好人做到底將阮女送回員工宿舍。

阮女返回宿舍後透過雇主表示，她晚上騎腳踏車出門買東西，但因為剛來台灣不到1個月，人生地不熟，不小心走錯了路，當下相當慌張，所幸遇到好心的員警提供協助，才讓她不至於在異鄉孤立無援。

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關鍵字：越籍女移工,迷失街頭,比對資料,送回

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