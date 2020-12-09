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苗栗男不菸不酒...「胸部長硬塊」以為脂肪瘤...竟確診乳癌三期

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▲馮啟彥主任提醒，男性也應養成乳房自我檢查的好習慣，才不致忽略異狀而延誤病情。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲馮啟彥主任提醒，男性也應養成乳房自我檢查的好習慣，才不致忽略異狀而延誤病情。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名陳姓男子（55歲），平日不抽菸、不喝酒，生活作息正常，一個月前發現右乳頭有小硬塊而到住家附近的醫院就醫，當時診斷可能只是良性脂肪瘤，因此沒有在意。近日因硬塊變大且有壓迫感，即到大千綜合醫院就診，經超音波檢查發現，其硬塊雖只有1公分但密度高且邊緣不規則，疑似惡性腫瘤，經切片檢查後確認為非常罕見的男性乳癌。醫師為其安排全乳房切除及腋下淋巴結清除後，發現竟是有轉移到淋巴的第三期乳癌。

大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，多數民眾都認為乳癌是女性才會發生的，其實男性也有乳腺組織，也可能出現癌細胞變化而導致乳癌。雖然男性發生的機率是女性的百分之一，但因為缺乏警覺性，所以一旦確診時多數都已晚期，加上男性脂肪組織較少，癌細胞容易轉移，因此早期發現及治療是提高存活率的主要關鍵。

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▲陳男原以為是良性脂肪瘤的小硬塊（箭頭處），經檢查確認為罕見的男性乳癌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳男原以為是良性脂肪瘤的小硬塊（箭頭處），經檢查確認為罕見的男性乳癌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

馮啟彥強調，一般常見的男性乳癌症狀包含，乳頭凹陷、皮膚有脫屑或紅疹、乳頭有異常分泌物、乳房硬塊等；高風險族群則有，家族有乳癌遺傳基因、幼年時曾接受胸部放射線治療、抽菸、罹患肝功能疾病、飲酒過量、肥胖‧‧‧等等，而像陳男這樣無不良嗜好且作息正常卻罹患乳癌實屬少見。

馮提醒民眾，男性朋友尤其是乳癌高風險族群者，不要輕忽乳癌的威脅，平日裡應該養成乳房自我檢查的好習慣，並定期接受乳房超音波檢查，一旦出現乳癌症狀，應立即就醫診斷治療，才不致延誤病情。

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