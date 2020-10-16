救援畫面曝！72歲翁摔落水坑　泡水20小時「車燈亮著」被尋獲

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名鄭姓老翁（72歲），因不願意與家人遷居北部，獨自1人居住竹南；日前老翁駕車外出後就沒了訊息，家人趕緊報警求助；警方在離家50公尺處發現老翁的車引擎未熄火，車燈還亮著，連忙協同救難協會人員共同搜尋，大家花了近20小時才在70公尺遠的水坑中，聽到老翁微弱的回應，順利將他救起送醫。

▲救難人員與警方聯手搜尋鄭姓老翁的下落，終於在70公尺遠的水坑中發現老翁身陷泥濘無法動彈，所幸送醫後已無大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方表示，老翁在前一晚大約9點多，有鄰居看到他獨自駕車外出後，就沒有再看到老翁返家，談文派出所接到報案後，發動所內全部警力，連同附近鄰居一同協助找尋老翁，搜遍週邊山林，都沒有老翁音訊，一直到凌晨1點多才結束第一階段找尋。

警方在第2天早上6點多繼續搜尋，也特別請苗栗縣救難協會人員一同執行搜尋任務，在出發前，員警還特別先到轄內廟宇參拜，祈求神明保佑老翁平安，能順利找到老翁。

▲▼救難人員在車子停放位置70公尺遠的地方發現鄭翁，並趕緊將他送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

搜救人員以老翁所駕駛的車輛為起點，以同心圓方式逐步擴大搜索範圍，一直到下午3時30分許，員警終於在停車位置西南方約70公尺的駁坎下水坑，尋獲鄭姓老翁，雖然老翁生命徵象正常，但全身濕透下半身深陷泥濘水中無法動彈，顯得相當疲憊，全身無力發抖無法言語，員警立即吹哨子召集救難人員一同將老翁從水坑內拉出，用毯子包裹為其保暖，通報救護車立即送往醫院就醫。

老翁也向員警表示，自己是因為行走時，失足摔落駁坎下掉到水坑裡，搜救人員雖然幾次經過該處，卻未發現老翁，所幸神明保佑，員警經過該處時，叫了一聲老翁姓名，老翁用微弱的聲音回應，員警才能順利找到，家屬見到老翁平安無虞，十分開心，並非常感激員警及救難人員熱心協助，才能讓順利救回老翁。

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