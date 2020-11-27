阿北獨走5公里參香呆坐路邊　警馳援「被帶路」繞圈圈...電腦找到家

▲苗栗市1名7旬老翁，獨自離家5公里參香後體力不支坐在路邊，警方查明身分後，協助老翁返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名湯姓老翁（74歲）日前中午吃完午餐後，獨自1人從家中外出要到玉清宮拜拜，因體力不支坐在路旁休息，路人察覺有異，疑似走失老人，報警前往處理，員警將老翁帶返所後，經多方查證身分，才將老翁安全送返回家。

苗栗分局表示，北苗派出所警員羅翊嘉、王亭云，25日執行巡邏勤務時，於下午2時28分許接獲報案後立即前往苗栗市玉清宮香客大樓旁查看，抵達時發現1名老人坐在路旁休息。員警趨前關心，因該名老翁年事已高，口語表達不清，無法明確陳述年籍資料及家屬聯絡方式。

警方表示，基於安全考量員警遂請老翁坐上警車指路，但老翁一直帶警車在附近繞路打轉，只好先將老翁載回派出所休息。員警再以警政查詢系統及相關建檔資料交叉比對後，查出老翁的年籍資料，將老翁送返回家。

湯姓老翁女兒表示，因父親年事已高，平時都在家中附近散步，今天早上自己出門上班後父親自行外出，沒想到竟會走到那麼遠的地方去。她對員警的熱心協助深表感謝，也對於父親造成員警奔波感到抱歉。

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